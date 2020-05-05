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Diyanet personeli sözlü sınavsız görevde yükselme atamalarının yapılmasını istiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, 2019 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olanların, sözlü sınav şartı olmadan atamalarının yapılmasını istedi.
 05 Mayıs 2020 00:05
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Diyanet personeli sözlü sınavsız görevde yükselme atamalarının yapılmasını istiyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2019 yılında taşra teşkilatlarında münhal bulunan çeşitli kadrolara 2.290 kişinin atamasının yapılabilmesi için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavıyla kurum içi naklen atama yapılacağı duyurulmuştu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca halen kurumda çalışan, Şube Müdürlüğü, Din Hizmetleri Uzmanlığı, Murakıplık, Vaizlik ve Şeflik kadrolarına atanabilmek amacıyla sınava giren personellerden başarılı olanların puanları 18.11.2019 tarihinde açıklanmıştı. Sözlü sınav sürecinin ise gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra açıklanacağı duyurulmuştu.

Ancak gelinen süreçte Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için hem ülkemiz genelinde hem de kurumların kendi bünyelerinde aldıkları önlemler arasına yazılı ve sözlü sınavların ertelenmesi de eklenmiştir.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılması planlanan sözlü sınavlar da salgın sonrasına ertelenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü ile salgına ciddi şekilde maruz kalan ülkelerin yöneticileri, sağlık kurum ve kuruluşlarının ve özellikle enfeksiyon hastalıkları alanında çalışan uzmanların ve araştırmacıların yazılı ve görsel basındaki açıklamalarından Covid-19 salgınının ne zaman sona ereceğinin belirsizliğini koruduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde salgınla mücadele devam ederken, öte yandan kamu çalışanlarının mağduriyet yaşamamaları için de çeşitli önlemler alınması gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2019 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olan personelin sözlü sınavlarının ne zaman yapılacağı ve söz konusu kadrolara ne zaman atamalarının yapılacağı ise belirsizliğini korumaktadır. İş ve sosyal hayatıyla ilgili plan yapan çalışanların mağdur edilmemesi gerektiği de ortada iken, ne zaman yapılacağı belli olmayan sözlü sınav için başarılı personellerin ve ailelerinin mağdur edilmemesi gerektiği de ortadadır.

Covid-19 salgını beklenmeyen bir durum olarak olağanüstü şartları ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığının, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı uygulamanın da ötesine geçerek, Başkanlık onayı ile bir mevzuat değişikliği yapmadan sözlü sınavı kaldırarak söz konusu kadrolara yazılı sınav sonucundaki başarı sırasına göre atamaları yapabilir. Böylece adaylarının atamalarının önündeki engeller ve belirsiz süreç sonlandırılarak mağduriyetleri de önlenmiş olur. (Hali hazırdaki uygulamada MEB sözlü sınavda adaylara yazılı sınav puanının aynısını vermekte, sözlü sınav formalite olarak uygulanmaktadır)

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin bu talebini yetkililere iletiyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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