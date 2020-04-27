Ankara Barosu: Dini değerleri aşağılamadık
|27 Nisan 2020 18:15
|Yazdır
Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasındaki ifadelere ilişkin yapılan değerlendirmenin, Avukatlık Kanunu'nun barolara yüklediği insan haklarını koruma görevi ile laik ve sosyal hukuk devletinde yaşamanın gereği olduğu bildirildi. Yapılan açıklamadan, bir cümlenin alınarak sosyal medyada organize bir şekilde çarpıtıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu çerçevede, anılan yazı içeriğindeki 'çağlar öncesine ait' söylemi, İslam temelinde dini değerleri değil coğrafyadan ve tüm dinlerden bağımsız olarak dünya tarihinde çağlar boyunca yaşanan trajedilere vücut veren ayrımcı ve ötekileştirici zihniyeti ifade etmektedir. Uluslararası ve ulusal düzenlemelerle yasal güvence altına alınmış bulunan en temel insan haklarını savunmaya dönük ve hiçbir suç unsuru içermeyen bu açıklamamız nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımızda soruşturma başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ankara Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşağılamadığı gibi, görevi gereği Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Balda sahteciliğinin sonu geliyor
27 Nisan 2020 18:26
|Kızılay Genel Başkanı, immün plazma bekleyen hasta sayısını açıkladı
27 Nisan 2020 16:14
|İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde Nefes Kredisi
27 Nisan 2020 14:46
|Türk-İş 'e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 374 lira
27 Nisan 2020 11:11
|Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşının önemine dikkati çekti
25 Nisan 2020 19:20
|Kızılay gönüllüleri sokağa çıkamayan ailenin bahçe bakımını yaptı
25 Nisan 2020 12:10
|'Kovid-19 veteriner hekimsiz insan sağlığı ve refahının olmayacağını gösterdi'
25 Nisan 2020 12:01
|Tabip Odası: Ankara'da 175 sağlık çalışanında Covid-19 tanısı var
25 Nisan 2020 00:20
|Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği
24 Nisan 2020 19:01
|Kızılay'dan 'Kan bağışı yapılan ortamlar güvenli' açıklaması
24 Nisan 2020 11:56