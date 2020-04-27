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Tabip Odası Başkanı ile Genel Sekreteri'ne 'korona' gözaltısı
Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, sosyal medya hesaplarından sahte koronavirüs verileri paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı
|27 Nisan 2020 18:30
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla'nın sosyal medya hesaplarından gerçeği yansıtmayan koronavirüs vakası verileri paylaştığı belirlendi.
Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, halkı yanılttıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Poliste ifadeleri alınan ikili, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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