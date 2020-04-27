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62 yaşında Koronavirüsü yenen kadın: Bana temasla geçti

Düzce'de 17 günlük tedavi sürecini atlatarak korono virüsü yenen 62 yaşındaki Ayşe Kandemir hastaneden taburcu oluşunu 49 yıllık eşine sürpriz yapınca mutluluk gözyaşları sel oldu.
 27 Nisan 2020 18:37
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62 yaşında Koronavirüsü yenen kadın: Bana temasla geçti

Düzce'de 17 günlük tedavi sürecini atlatarak korono virüsü yenen 62 yaşındaki Ayşe Kandemir hastaneden taburcu oluşunu 49 yıllık eşine sürpriz yapınca mutluluk gözyaşları sel oldu. 49 Yıllık eşine hastaneden çıkışını söylemeyen 62 yaşındaki Ayşe Kandemir'in sürprizi 72 yaşındaki eşini ağlattı. Zorlu korona virüs hastalık ve tedavi sürecini anlatan 62 yaşındaki Ayşe Kandemir, "Evde kalın ve temastan kaçının uyarıları boşa değil, kurallara uyun" dedi.
Dünyada ve Türkiye'de binlerce can alan korona virüs salgınında sevdirici haberlerde gelmeye devam ediyor. Düzce'nin Körpeçler Mahallesinde oturan 62 yaşındaki Ayşe Kandemir'de korona virüs olan arkadaşından korona virüsü kaptı. Aile hekiminde korona virüs testi pozitif çıkan Ayşe Kandemir vakit kaybetmeden hastaneye yatırılarak tedavi sürecine başlandı. 17 günlük tedavi süreci biten ve sağlığına kavuşan Ayşe Kandemir, taburcu olarak ailesinin yanına döndü. Zorlu hastalık sürecini anlatan Ayşe Kandemir; "Temas ile hastalığı kaptım. Hastalık üşüme ve titremeyle başladı. Ben üşüttüğümü düşündüm ama sağlık ocağında yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Hastaneye gittim. Ciğerlerim temizdi. Daha çok hastalık kapmayayım ve daha iyi izole olayım diye eve gönderdiler. 7 gün evde kaldım. Sonra öksürmeye başladım. Yarım saat 45 dakika devamlı öksürüyordum. Ciğerlerim sökülecek gibi oluyordu. 112'yi aradım ve ambulans ile hastaneye yatırıldım. Ciğerlerime kadar inmiş o nedenle yatırdılar" dedi.

"Allah kimsenin başına vermesin"
Gözyaşları ile hastalık sürecini anlatan 62 yaşındaki Ayşe Kandemir; "Hastalık çok kötü. Allah kimseye yaşatmasın. Hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Öleceğimi düşündüm. Nefes alamıyordum. Kimse yaşamasın, Allah'ta kimseye yaşatmasın. Yaşayanları da Allah kurtarsın. Sonrasında hastaneye yattım ve 17 gün hastanede günden güne iyileştim. Allah sağlık ekiplerimizden razı olsun. 17 gün tedavim sürdü. 17 günün sonunda korona virüs yendim. Şu anda çok rahatım. Şu anda çok iyiyim, öksürüğüm yok, nefes almamda hiç bir sıkıntı yok. Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyim" ifadelerinde bulundu.

"Korona virüs bana temasla geçti"
Hastalığın bulaşmasını da anlatan Ayşe Kandemir; "Sürekli görüştüğüm bir arkadaşım vardı. Arkadaşımla sağlık ocağına gittik ve kan verdik. Sağlık ocağından döndüğümüzde yanıma geldi. O zaman öğrenmiş onda hastalık olduğunu. Korona virüs bana temasla geçti. Biz arkadaşımla el ele tutuşmadık. Sarılmadık ama yan yana yürüdüğümüzde bile bu hastalığı kaptık. Yani herkes kapabilir. Kimse kapmaz zannetmesin. Yolda yürürken birileri aksırsa bile bu virüsü kapabilirsiniz. Çünkü yaşadım biliyorum" dedi.

"Çok isterdim ama donör olamıyorum"
Plazma için bağışçı olmayı çok istediğini ancak olmadığını dile getiren Ayşe Kandemir, "Bağışçı olmayı çok isterim ama şeker hastasıyım ve insülin kullanıyorum. Onun için olamıyorum. Daha önce çok bağışçı oldum. Çok kan verdim Kızılay'a, bu defa da olmayı isterdim ama olamıyorum" dedi.

"Eşim bana yapacaktı, ben yaptım"
49 yıllık eşine hastaneden çıkacağını haber vermeyen ve sürpriz yapan Ayşe Kandemir o anları anlatarak; "Hastanedeki son gecemde ortanca kızımı aradım. Eşimde hastaneden gelince ben sana evlenme teklif edeceğim diyordu. Kapılarda karşılayacağım diyordu. Ortanca kızımı aradım ve babanız bana sürpriz yapacaktı ama ben ona sürpriz yapayım dedim. Sabah sen beni hastaneden al, çocuklarda burada olsun dedim: Kızı hastaneye geldi ama beni ambulansla gönderdiler. Ben ambulansla gelirken eşime de 'senden kan alacaklar, annemi öyle taburcu edecekler'demişler. Oda öyle sanmış, Kapıya ambulans gelince kan vereceğim diyerek ambulansa doğru gelirken beni karşısında görünce mutlu oldu."

Eşini karşısında görünce mutluluk gözyaşlarına boğuldu
Ayşe Kandemir'in 72 yaşındaki eşi Mustafa Kandemir ise yaşadığı mutluluğu anlatarak; "49 senelik eşim. 49 senede ilk defa bu kadar uzun bir ayrılık dönemimiz oldu. Bu hastalık o kadar kötü bir şey ki. Eşim kapının önünden ambulansa biniyor. Elini tutamıyorum. Ben onu evimden uğurluyorum. Çok acı bir şey. Ben sabahlara kadar üzülüyordum. Çocuklarım bana destek oldular. Büyük oğlu telefon etti. Hastaneden ambulansla gelip senden kan alacaklar dedi. Sonra yine telefon ettiler biz geliyoruz diye. Ambulans kapıya kadar geldi. Bende kan vermek için ambulansa doğru gidiyordum o sırada bana dur yaklaşma dediler. Ambulansın kapısı açılınca karşıma eşim çıkınca bana dünyayı bağışladılar. Hiç bir şey istemiyorum ama onun bana gelmesi. Onun bana böyle bir sürpriz yapması. Dünyaları mı verdiler. 49 yıllık bir hayatımız var az bir zaman değil" dedi.
Ayrıca hastaneden geçirdiği tedavi süresinde odasına gelen güvercinlerle vakit geçirdiğini de dile getiren Ayşe Kandemir, güvercinlerle sohbet ettiğini de dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
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