Adliye ve İcralardaki süreler 15 Haziran'a kadar uzatıldı
Erdoğan: Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz
|27 Nisan 2020 18:52
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Erdoğan: "Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyo
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi
27 Nisan 2020 20:27
|Kurallara uymayan işletmelere 9 milyon lira para cezası
27 Nisan 2020 20:23
|Yasak olan bitkiyi toplayan 2 kişiye 153 bin lira ceza
27 Nisan 2020 19:04
|'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları yarın başlıyor
27 Nisan 2020 16:03
|1 milyon yazılımcı projesinin detayları belli oldu
27 Nisan 2020 15:57
|Polis memuruna 'uygunsuz davranış' soruşturması
27 Nisan 2020 15:45
|Yalova Valiliği esnek çalışmayı iptal etti
27 Nisan 2020 15:01
|Sahilde yürüyüş yaptığı için ceza kesilen kadın: Sizi mahkemeye vereceğim
27 Nisan 2020 14:29
|Koronavirüsle mücadelenin kalbine günde 40 bin çağrı geliyor
27 Nisan 2020 14:11
|Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı
27 Nisan 2020 13:25