Yasak olan bitkiyi toplayan 2 kişiye 153 bin lira ceza

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BİLGİLENDİRİCİ FİLYASYON VİDEOSU Sağlık Bakanlığı tarafından filyasyon uygulamasına ilişkin bir bilgilendirici video paylaşıldı. Paylaşımda, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana filyasyon çalışmalarının yapıldığı ve vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlandığına dikkat çekildi. Videoda, “Filyasyon bulaşıcı hastalık varlığında hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranmasıdır. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde filyasyon çalışması yapmak çok önemlidir. Filyasyon uygulaması etkenin, temaslıların ve kaynağın belirlenmesine, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik tüm çalışmaları içermektedir. Amaç; etkeni ve kaynağı erken dönemde saptayarak hastalığın yayılmasını engellemek. Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklandığı tarihten bu yana, bütün hastalar için filyasyon çalışmaları yapılmış, salgın eğrisi ve yayılım haritası çıkarılmış, diğer tedbirlerle birlikte vaka artış hızının düşürülmesinde büyük başarı sağlanmıştır” denildi.