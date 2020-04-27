Yasak olan bitkiyi toplayan 2 kişiye 153 bin lira ceza
Elazığ'da, salep bitkisi toplarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 153 bin 794 lira para cezası verildi.
|27 Nisan 2020 19:04
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Elazığ'da, salep bitkisi toplarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 153 bin 794 lira para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan gelen B.K. ve A.S.'nin Alakaya ilçesinde, salep bitkisi toplayacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, B.K. ve A.S.'yi suçüstü yakaladı.
Topladıkları 2 kilogram salep soğanına el konulan ikiliye, Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nce, biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri için toplam 147 bin 494 TL, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, şehirler arası seyahat yaptıkları için de 3 bin 150'şer TL olmak üzere 153 bin 794 lira para cezası uygulandı.
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