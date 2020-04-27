Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır. Yalanlar silsilesi devam ediyor. Bir taraftan talimat vermedim diyor, ilçe başkanı da aldığı talimat gereği oraya gittiğini ve fotoğraf çektiğini söylüyor.
|27 Nisan 2020 19:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır. Yalanlar silsilesi devam ediyor. Bir taraftan talimat vermedim diyor, ilçe başkanı da aldığı talimat gereği oraya gittiğini ve fotoğraf çektiğini söylüyor.
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