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Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de 35 yaşındaki avukat oturduğu binanın 7. katından atlayarak intihar etti.
 27 Nisan 2020 19:08
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Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de 35 yaşındaki avukat oturduğu binanın 7. katından atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi Çankaya Caddesi'nde bulunan Seçkin Apartmanı'nda bunalımda olduğu öne sürülen 35 yaşındaki avukat Mustafa K. 7. kattan atladı.

Beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa K.'nın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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