Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı
|27 Nisan 2020 20:36
|Yazdır
Antalya'nın Alanya ilçesinde, vatandaşların evlerinden açtığı müziğe oyun havası oynayarak karşılık veren polis memurları renkli görüntüler oluşturdu. Polislere, vatandaşlar da evlerinden alkışlarla eşlik etti.
Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı, yurdun farklı noktalarından ilginç, bir o kadar da eğlenceli görüntülerin gelmesine neden oluyor. Geçtiğimiz cumartesi akşamı Alanya ilçesinde çekilen bir görüntü ise, izleyenleri adeta coşturdu. Evlerine kapanan Antalyalılar, akşam saatlerinde ses sitemiyle yüksek ses oyun havası açarak eğlenmeye başladı. Bu sırada sokakta bulunan polis memurları da, oyun havasına dayanamayıp oynamaya başladı.
Polislere vatandaşlar da alkışlarla eşlik ederken, sosyal medyaya yayınlanan bu görüntüler birçok paylaşım ve beğeni aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı
27 Nisan 2020 20:31
|Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de iyi bir iniş var rehavete kapılmayın
27 Nisan 2020 15:39
|Polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
27 Nisan 2020 14:39
|Koronavirüsü yenen Vali: İşi olmayan sokağa çıkmasın
27 Nisan 2020 14:03
|Küresel salgın sonrası tedarik zincirinde kilit ülke: Türkiye
27 Nisan 2020 13:47
|Koronavirüsü yenen Kaymakam görevine döndü
27 Nisan 2020 13:22
|Prof. Dr. Artuz koronadan vefat etti
27 Nisan 2020 13:20
|Sağlık çalışanları 'erik dalı' oynayarak hastalara moral verdi
26 Nisan 2020 18:03
|Sağlık çalışanları Taksim'deki kuşları besledi
26 Nisan 2020 16:41
|Yüksekten düşen hastane personeli hayatını kaybetti
26 Nisan 2020 16:27