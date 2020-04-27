Bayram sonrasına kadar 31 ilde hafta sonu sokağa çıkmak yasak
|27 Nisan 2020 19:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız" dedi.1, 2 VE 3 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık halde bulunduğu alanlarda ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu uygulamasını Bayram sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz. Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz. Hangi alanda hangi tarihte adımların atılacağı bu programı sizlerle paylaşacağız.
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