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Erdoğan: Diyanet İşleri Başkanı'nın söyledikleri sonuna kadar doğru

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBT ile ilgili yaptığı açıklamaya sahip çıktı. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklama sonuna kadar doğrudur dedi.
 27 Nisan 2020 19:15
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Erdoğan: Diyanet İşleri Başkanı'nın söyledikleri sonuna kadar doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemi ile yapılan kabie toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBT ile ilgili yaptığı açıklamaya sahip çıktı. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklama sonuna kadar doğrudur dedi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama

Bu zihniyetin bir başka yansımasını da Diyanet İşleri Başkanımızın İslam'a ve Kuran'a yaptığı değerlendirmelere gösterilen tepkilerde görmek mümkündür.

Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin bir kurumudur. Ve başkanımız bir açıklama yaptı. Bu açıklamasıyla sadece inancının, ilminin, yürüttüğü görevin yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Kendini bu sıfatlarla tanımayanlar için söz konusu ifadeler sadece bir görüşten ibarettir.

Burada şu gerçeği çok net görmemiz lazım. Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken biri varsa Diyanet işleri Başkanlığıdır. Ve Diyanet İşleri Başkanımız da herhangi bir konu dini noktada olduğunda çıkar hutbelerinde, nasihatlarinde gerekse kendilerini ziyarete gelenlere anlatma yetkilidir. Kalkıp bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini haddini bilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne demişti?

İslam'ın eşcinselliği lanetler, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lütiliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim.

Memurlar.Net
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