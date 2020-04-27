Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki yaklaşık 1250 liralık borcu kapattı.
|27 Nisan 2020 19:58
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki yaklaşık 1250 liralık borcu kapattı.
Camiatik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bakkal işleten 57 yaşındaki Mümin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hayırseverin sabah saatlerinde dükkanına gelerek veresiye defterini sorduğunu söyledi.
Daha sonra hayırseverin defterde yazılı borçları incelediğini anlatan Öztürk, "Defterde 3-5 kişinin yaklaşık 1250 lira borcu yazılıydı. Hayırsever bu borcu ödedikten sonra borçların yazılı olduğu defter yapraklarını kopararak aldı. Hayırlı işler diledikten sonra dükkandan ayrıldı." dedi.
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