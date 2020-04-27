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Kurallara uymayan işletmelere 9 milyon lira para cezası

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kentte gıda işletmelerine yönelik denetimleri ramazan ayı ile birlikte daha da sıkılaştırdıklarını söyledi.
 27 Nisan 2020 20:23
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Kurallara uymayan işletmelere 9 milyon lira para cezası

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kentte gıda işletmelerine yönelik denetimleri ramazan ayı ile birlikte daha da sıkılaştırdıklarını belirterek, "Bu yıl ilk 4 ay itibarıyla şu ana kadar 60 bin 500 civarında denetim yaptık. Uygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz, 7 gün 24 saat esasına göre 750 denetçimizle 39 ilçede devam ediyor." dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda işletmelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında aldığı tedbirleri denetledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca'nın katılımıyla yapılan denetimlerde, önlem almayan işletmelere gerekli bilgiler verildi ve Kovid-19'a yönelik alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Ekipler, çok sayıda gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi ve işletmelerden broşürde yer alan ikazlara uymalarını istedi.

Gıda işletmeleri uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5996 sayılı yasa gereği gıdanın üretiminden son tüketiciye sunulana kadar tamamının denetiminin Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde bulunduğunu hatırlattı.

Bu çerçevede, gerek birincil üretimde gerekse son tüketiciye ürün sunulan perakende işletmelerde gıda denetimlerini hızlandırdıklarını aktaran Karaca, "Özellikle Kovid-19 salgınının çıkmasıyla beraber işletmeleri bilgilendirme denetimlerini hızlandırdık ve nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili afiş, broşür ve kitapçık bastırarak bunların dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

Karaca, gıda işletmelerinin uyması gereken kuralların broşürlerde açık bir şekilde yazdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gıda işletmelerine; kişisel hijyene uymalarını, hasta personel çalıştırmamaları gerektiğini, eldiven, bone ve koruyucu giysinin önemini bildirdik. Hem denetçiler olarak biz hem de onlar toplumla çok iç içeyiz. Gün içerisinde birçok insanla iletişim haline geçiyoruz. Asemptomatik olarak hastalığı aldıklarında başkalarına bulaştırma, bulaş kaynağı olma riskleri olduğu gibi kendilerinin de dışarıdan hasta bir kişinin gelmesiyle hastalanma riskleri var. Bunları bertaraf etmek için neler yapmaları gerektiğini belirttik."

"Herhangi bir olumsuzluk durumunda ALO 174 Gıda Hattı'na bildirsinler"

Ramazan ayı ile birlikte denetimleri biraz daha sıkılaştırdıklarını dile getiren Karaca, "Et satan yerler, şarküteriler, peynir, zeytin gibi kahvaltılık malzemeler satan yerler, ekmek fırınları gibi yerlerde denetimlerimizi daha da sıkı hale getirdik." diye konuştu.

Karaca, geçen yıl 226 bin civarında denetim yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu yıl da ilk 4 ay itibarıyla şu ana kadar 60 bin 500 civarında denetim yaptık. Uygunsuz olan işletmeler hakkında yaklaşık olarak 9 milyon TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz, 7 gün 24 saat esasına göre 750 denetçimizle 39 ilçede devam ediyor." ifadelerini kullandı.

En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu vurgulayan Karaca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herhangi bir şekilde bir olumsuzluk gördüklerinde mutlak suretle bize haber versinler. ALO 174 Gıda Hattı'na ve WhatsApp hattına bildirdikleri takdirde biz gerekli işlemi yapıp onlara dönüyoruz.

Öte yandan, etiket okuryazarlığı konusunda ciddi problem yaşıyoruz. Vatandaşlarımız, aldıkları ürünün mutlaka etiketini okusunlar. Etikette bulunması gereken; ürünün içerisinde ne olduğu, nerede üretildiği, bakanlık izni, izin numarası, tavsiye edilen son tüketim tarihiyle ilgili bilgileri mutlaka incelemelerini istiyoruz."
Anadolu Ajansı
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