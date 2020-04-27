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Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların merkez ve ilçelere giriş çıkışına sınırlama getirildiği bildirildi.
 27 Nisan 2020 20:27
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Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel araçların merkez ve ilçelere giriş çıkışına sınırlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirlerin hassas şekilde uygulandığı belirtildi.

Son günlerde il genelinde araç yoğunluğu ve hareketliliğinde artış gözlendiğine işaret edilen açıklamada, salgınla mücadelede daha etkili sonuçların elde edilebilmesi amacıyla Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda bazı ek kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kurulun özel araçların bazı istisnalar dışında Burdur merkez ve ilçelere kontrollü olarak giriş çıkış yapmalarına karar verdiği aktarıldı.

Kararın 28 Nisan saat 00.00'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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