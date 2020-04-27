1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı

Koronavirüsle mücadelede verilen bütün görevleri mesai kavramı gözetmeden özveriyle yerine getiren emniyet teşkilatının mensupları, mücadelenin "gizli kahramanları" arasında yer alıyor.
 27 Nisan 2020 20:31
Yazdır
Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede sağlıkçılarla birlikte özverili şekilde çalışan emniyet teşkilatı mensupları, kendisinden çok toplumun sağlığını düşünerek görev yapıyor.

Konya'da, umreden dönenler ile yurt dışından getirilerek kentteki yurtlarda gözlem altında tutulan 2 bin 686 vatandaşla, gelişinden tahliyesine kadar her sürecinde itinayla ilgilenen ekipler, diğer yandan da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde kendilerinden yardım isteyenlerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyor.

Gece-gündüz demeden çalışan, ramazan ayında iftarlarını ailelerinden uzakta görevi başında yapan polisler, koronavirüsle mücadelenin "gizli kahramanları" olarak görev yürütüyor.

Emniyet güçlerinin koronavirüsle mücadeledeki fedakar çalışmalarını AA muhabirine anlatan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, polis ekiplerinin, virüsle mücadelenin başladığı ilk günden beri görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Karantina yurtlarında görev alan polisler de görevi bitince karantinaya giriyor

Alınan tedbirleri aksatmamak için tüm teşkilat birimlerinin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Aydın, "Koronavirüsün, dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla beraber ülkemizde de çeşitli tedbirler alınmış, bu kapsamda, karantina altında tutulacak vatandaşlarımızdan bazıları kentteki yurtlara getirilmişti." diye konuştu.

Polis ve polis ailelerinin sağlığını riske atmamak adına, birtakım çalışmalar da yaptıklarını anlatan Aydın, "Yurt dışından getirilerek, kentteki yurtlara yerleştirilen vatandaşların karantina süresi sona erip memleketlerine dönmelerinin ardından, biz de kendi arkadaşlarımızı karantinaya alıyoruz. Personelimizin, 14 gün boyunca polisevinde karantinada kaldıktan sonra evlerine gitmelerine izin verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık açısından şimdiye kadar herhangi bir personelin sıkıntı yaşamadığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu süreçte emniyet teşkilatına destek veren İçişleri Bakanımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumalarını, maskesiz sokağa çıkmamalarını ve asgari düzeyde dışarıya çıkmalarını istiyoruz. Bu süreci hep beraber atlatacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı
27 Nisan 2020 20:36		 Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de iyi bir iniş var rehavete kapılmayın
27 Nisan 2020 15:39
Polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
27 Nisan 2020 14:39		 Koronavirüsü yenen Vali: İşi olmayan sokağa çıkmasın
27 Nisan 2020 14:03
Küresel salgın sonrası tedarik zincirinde kilit ülke: Türkiye
27 Nisan 2020 13:47		 Koronavirüsü yenen Kaymakam görevine döndü
27 Nisan 2020 13:22
Prof. Dr. Artuz koronadan vefat etti
27 Nisan 2020 13:20		 Sağlık çalışanları 'erik dalı' oynayarak hastalara moral verdi
26 Nisan 2020 18:03
Sağlık çalışanları Taksim'deki kuşları besledi
26 Nisan 2020 16:41		 Yüksekten düşen hastane personeli hayatını kaybetti
26 Nisan 2020 16:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemleri erteleniyor21:46 - 'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldı21:41 - Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim21:36 - 'Kovid-19 negatif' sonucu doğum günü hediyesi oldu21:31 - Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı21:26 - Güvenlik korucusunda koronavirüs çıktı21:21 - Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu21:16 - Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki21:11 - 155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtiyor21:06 - Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişi sayısı açıklandı
21:01 - Bakan Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek20:56 - Uzaktan eğitimde motivasyonu sağlamanın 6 kuralı20:51 - Başkalarını uyardı, kendi koronavirüsten öldü20:46 - Apple, iPhone üretimini erteleyecek!20:41 - DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak20:36 - Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı20:31 - Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı20:27 - Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün bitmesi için kitle bağışıklığı gerekiyor
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
Erdoğan: Bu hafta sonu da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak
İyileşen sayısı, hasta sayısının iki katını geçti
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
%0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dezenfektan enjektesi 3
Della 7
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 1
Alef 4
sosyal mesafe 2
Sense 8 2
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 3
26.04.2020 kim kardashian'ın paylaşımları 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
Pik noktasi 2
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam