Apple, iPhone üretimini erteleyecek!
|27 Nisan 2020 20:46
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Apple Inc. , konuya ilişkin bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, bir ay içerisinde piyasaya çıkması planlanan bu yılın amiral gemisi iPhone modeli akıllı telefonları seri üretim bandından çekme kararı aldı. Koronavirüsün küresel talebi zayıflatması ve elektronik ürünlerin üretim merkezi olan Asya'da tedarik zincirini sekteye uğratmasıyla bu kararın alındığı düşünülüyor.
Apple bu senenin sonraki dönemlerinde dört yeni iPhone modeli çıkarmayı planlıyor. Modellerden bazıları 5G bağlantıya sahip olacak ve 3 farklı boyutta gelecek. 5,4 inç, 6,1 inç ve 6,7 inç boyutlara sahip olacak telefonların hepsi OLED ekranlar ile görücüye çıkacak.
Apple'ın yıllık ürün yenilemeleri iPhone satışlarının artmasında büyük rol oynuyordu. Yeni telefon modellerinin çıkarılması sektörün kilit etkinliklerinden ve şirket hasılatının yarısını oluşturuyor.
Apple bu konu üzerine yorum yapmayı reddetti.
Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ortası gibi çıkarır ve ay bitmeden satmaya başlardı. Bunu yapmak için ise yazın başında üretimini arttırır ve ağustos ayında envanterini hazırlama başlardı.
Bu yıl haziran-eylül döneminde Apple halihazırda yeni modellerin bazılarının üretimine başlarken, seri üretime başlamasının 1 ay gecikmeli olacağı söyleniyor.
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