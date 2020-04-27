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Başkalarını uyardı, kendi koronavirüsten öldü

Çerkezköy'de lokanta sahibi Engin Dağ, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dağ'ın hastalığa yakalandıktan sonra paylaştığı videoda, "Gerçekten çok kötü bir şey. Lütfen çok dikkat edin" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.
 27 Nisan 2020 20:51
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Başkalarını uyardı, kendi koronavirüsten öldü

Çerkezköy'de lokanta sahibi Engin Dağ, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dağ'ın hastalığa yakalandıktan sonra paylaştığı videoda, "Gerçekten çok kötü bir şey. Lütfen çok dikkat edin" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Çerkezköy'de yaşayan lokanta sahibi Engin Dağ, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Dağ, dün akşam hayatını kaybetti. Dağ, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Çerkezköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dağ'ın hastanede tedavi gördüğü sırada, çektiği videosunu 15 Nisan günü sosyal medya hesabından paylaştığı otaya çıktı. Videoda, hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Engin Dağ, "Değerli dostlar, ben koronavirüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen, elle tutulmayan lanet bir şey. Hiç bu işin şakası yoktur. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Çekilecek gibi değil. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben o kadar kolladığım halde, yakalandım buna. Ama lütfen çok dikkat edin. Çok kötü bir şey" diyor.

DHA
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