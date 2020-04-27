1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.
 27 Nisan 2020 21:01
Yazdır
Bakan Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımız var." ifadesine yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki
27 Nisan 2020 21:16		 Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişi sayısı açıklandı
27 Nisan 2020 21:06
Ankara Barosu avukatlarından Ali Erbaş'a destek
27 Nisan 2020 20:13		 İyileşen sayısı, hasta sayısının iki katını geçti
27 Nisan 2020 20:04
Erdoğan: Diyanet İşleri Başkanı'nın söyledikleri sonuna kadar doğru
27 Nisan 2020 19:15		 Bayram sonrasına kadar 31 ilde hafta sonu sokağa çıkmak yasak
27 Nisan 2020 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun açıklaması
27 Nisan 2020 19:06		 Erdoğan: Bu hafta sonu da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak
27 Nisan 2020 18:40
CHP de, LGBT lincine katıldı. Ali Erbaş'ı kınadı
27 Nisan 2020 17:29		 CHP'den esnaf ve KOBİ'ler kredilere ulaşamıyor iddiası
27 Nisan 2020 16:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemleri erteleniyor21:46 - 'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldı21:41 - Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim21:36 - 'Kovid-19 negatif' sonucu doğum günü hediyesi oldu21:31 - Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı21:26 - Güvenlik korucusunda koronavirüs çıktı21:21 - Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu21:16 - Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki21:11 - 155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtiyor21:06 - Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişi sayısı açıklandı
21:01 - Bakan Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek20:56 - Uzaktan eğitimde motivasyonu sağlamanın 6 kuralı20:51 - Başkalarını uyardı, kendi koronavirüsten öldü20:46 - Apple, iPhone üretimini erteleyecek!20:41 - DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak20:36 - Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı20:31 - Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı20:27 - Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün bitmesi için kitle bağışıklığı gerekiyor
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
Erdoğan: Bu hafta sonu da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak
İyileşen sayısı, hasta sayısının iki katını geçti
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
%0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
Sözlüğe kaçmak 3
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 2
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 1
Della 7
ateist 3
Sense 8 2
dezenfektan enjektesi 3
en güzel çay 2
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam