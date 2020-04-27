Bakan Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.
|27 Nisan 2020 21:01
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kısa, net! Ali Erbaş hocamızı seviyoruz. Sözlerine de ihtiyacımız var." ifadesine yer verdi.
Kısa, net!Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 27, 2020
Ali Erbaş hocamızı seviyoruz.
Sözlerine de ihtiyacımız var...#AliErbaşYalnızDeğildir
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