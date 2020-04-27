1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtiyor

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların 155 Polis İmdat'ı arayarak ilettiği talep ve şikayetler polisleri şaşırtıyor.
 27 Nisan 2020 21:11
Yazdır
155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtiyor

Trabzon'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler 155 Polis İmdat Hattı'na gelen telefonlar yok artık dedirtiyor.

Polisi arayan vatandaşlar, çiğ köfteden sıcak pideye, vidanjörden koli bandına, gelecek günün hava durumundan iftar saatine kadar birçok konu hakkında yardım istiyor.

Vatandaşın 155 telefonlarına 7/24 rahatlıkla ulaşabilmesinden dolayı talep ve şikayetlerin ardı arkası da kesilmiyor. Sokağa çıkma yasağı süresince evinden çıkamayan vatandaşların zaman zaman sokakta gördüğü görevli kişileri normal vatandaş zannedip şikayet için aradıkları ve kendilerinin de bunu gerekçe göstererek dışarı çıkma isteklerini ilettikleri kaydedildi.

BİR VATANDAŞ VİDANJÖR TALEP ETTİ

Ramazan ayının ikinci gününde iftara yarım saat kala 155'i arayan bir vatandaş, evinde tıkanan lavabonun açılması için vidanjör talep etti. 155 personeli ise vatandaşı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) hattına yönlendirdi.

'SICAK PİDE' SİPARİŞİ

Bir başka vatandaşın ise Ramazan ayının simgesi haline gelen sıcak pide siparişi vermek için aradığı gözlemlendi. Polislerin de bu taleplere karşılık olarak fırınlara yönlendirdiği ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ni hatırlatarak iftardan 2 saat önce fırınlardaki üretimin durduğunu ve sıcak pidenin mümkün olmadığını hatırlattıkları belirlendi.

KOLİ BANDI, PİL, BEĞENMEDİĞİ İÇİN BAŞKA FIRINDAN EKMEK İSTEKLERİ

Vatandaşların, televizyonun açılan kenarını bantlamak için koli bandı, kumanda için pil, kendi ilçesindeki fırınların ekmeğini beğenmediği için başka bir ilçenin fırınından ekmek siparişi vermek için aradıkları da kayıtlarda yer aldı.

Yasağın son gününde, öğle saatlerinde 155'i arayan bir kadının ise canının çiğ köfte çektiği ve bir porsiyon çiğ köfte siparişi vermek istediği kaydedildi. Kadının 155 personelini şaşkına çeviren talebi, sokağa çıkma yasağı sebebiyle çiğ köftecilerin kapalı olması hatırlatılarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ise, merkez ve tüm ilçelerde vatandaşların talep ve şikayetlerine makul olması kaydıyla büyük önem göstererek yetişmeye gayret ettikleri gözlemlendi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim
27 Nisan 2020 21:41		 'Kovid-19 negatif' sonucu doğum günü hediyesi oldu
27 Nisan 2020 21:36
Güvenlik korucusunda koronavirüs çıktı
27 Nisan 2020 21:26		 Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu
27 Nisan 2020 21:21
Başkalarını uyardı, kendi koronavirüsten öldü
27 Nisan 2020 20:51		 Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı
27 Nisan 2020 20:36
850 özel halk otobüsü şoförlerinin karantinası sona erdi
27 Nisan 2020 20:08		 Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
27 Nisan 2020 19:58
Başkentte kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı
27 Nisan 2020 12:56		 Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak etkisini sürdürecek
27 Nisan 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemleri erteleniyor21:46 - 'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldı21:41 - Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim21:36 - 'Kovid-19 negatif' sonucu doğum günü hediyesi oldu21:31 - Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı21:26 - Güvenlik korucusunda koronavirüs çıktı21:21 - Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu21:16 - Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki21:11 - 155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtiyor21:06 - Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişi sayısı açıklandı
21:01 - Bakan Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek20:56 - Uzaktan eğitimde motivasyonu sağlamanın 6 kuralı20:51 - Başkalarını uyardı, kendi koronavirüsten öldü20:46 - Apple, iPhone üretimini erteleyecek!20:41 - DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak20:36 - Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı20:31 - Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı20:27 - Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün bitmesi için kitle bağışıklığı gerekiyor
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
Erdoğan: Bu hafta sonu da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak
İyileşen sayısı, hasta sayısının iki katını geçti
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
%0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
prof.dr.alpay azap 1
aşk101 3
ateist 3
corona virüs vaka sayısı 2
Mayis sonunda normale dönmemiz 2
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 1
Sözlüğe kaçmak 3
en güzel çay 2
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 4
26.04.2020 kim kardashian'ın paylaşımları 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam