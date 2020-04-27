Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki

İYİLEŞEN SAYISI, HASTA SAYISININ İKİ KATINI GEÇTİ Sağlık Bakanlığı 27 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı. Bugün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı kondu. İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 651 oldu. Bu veriler ışığında, iyileşen sayısı, hasta sayısının iki katını geçmiş oldu.