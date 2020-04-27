1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İBB'nin 23 Nisan kolisinde dağıttığı kitapçıkta din adamlarının yer aldığı görsele tepki gösteren Erdoğan, "Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum" dedi.
 27 Nisan 2020 21:16
Yazdır
Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmeye başladığını belirterek, "1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" dedi.

İBB'NİN 23 NİSAN KOLİLERİNE TEPKİ

Erdoğan konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 23 Nisan anısına dağıttığı kolilerin içerisinde yer alan kitapçıkta bulunan görsellere de tepki gösterdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Belediyenin yardımlarıyla ilgili valiliklerle koordinasyon ve planlama yapılması gerektiğini söylerken onlar bambaşka işler yapıyorlar. Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden bu anlayışı özellikle milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişi sayısı açıklandı
27 Nisan 2020 21:06		 Bakan Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
27 Nisan 2020 21:01
Ankara Barosu avukatlarından Ali Erbaş'a destek
27 Nisan 2020 20:13		 İyileşen sayısı, hasta sayısının iki katını geçti
27 Nisan 2020 20:04
Erdoğan: Diyanet İşleri Başkanı'nın söyledikleri sonuna kadar doğru
27 Nisan 2020 19:15		 Bayram sonrasına kadar 31 ilde hafta sonu sokağa çıkmak yasak
27 Nisan 2020 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun açıklaması
27 Nisan 2020 19:06		 Erdoğan: Bu hafta sonu da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak
27 Nisan 2020 18:40
CHP de, LGBT lincine katıldı. Ali Erbaş'ı kınadı
27 Nisan 2020 17:29		 CHP'den esnaf ve KOBİ'ler kredilere ulaşamıyor iddiası
27 Nisan 2020 16:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemleri erteleniyor21:46 - 'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldı21:41 - Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim21:36 - 'Kovid-19 negatif' sonucu doğum günü hediyesi oldu21:31 - Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı21:26 - Güvenlik korucusunda koronavirüs çıktı21:21 - Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu21:16 - Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki21:11 - 155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtiyor21:06 - Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişi sayısı açıklandı
21:01 - Bakan Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek20:56 - Uzaktan eğitimde motivasyonu sağlamanın 6 kuralı20:51 - Başkalarını uyardı, kendi koronavirüsten öldü20:46 - Apple, iPhone üretimini erteleyecek!20:41 - DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak20:36 - Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı20:31 - Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı20:27 - Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün bitmesi için kitle bağışıklığı gerekiyor
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
Erdoğan: Bu hafta sonu da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak
İyileşen sayısı, hasta sayısının iki katını geçti
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
%0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en güzel çay 2
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 5
anlamazdan gelmek 2
ihbar etmek 1
Pik noktasi 2
sokak hayvanlarının aç kalması 1
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 3
prof.dr.alpay azap 1
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
nur yerlitaş 2
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam