1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu

Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle ne bir resmi işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara sunulan imkanlardan faydalanabiliyor.
 27 Nisan 2020 21:21
Yazdır
Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu

Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle ne bir resmi işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara sunulan imkanlardan faydalanabiliyor.

Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, 10 yıl önce vefat eden annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle zor günler geçiriyor. İddiaya göre talihsiz adamın, 'Hediye' olan annesinin ismi Pazarcık İlçe Nüfus Müdürlüğü kütüğünde 'Hadiye' olarak yazıldığı için resmi bir işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs destek kredileri ile yardımlarından faydalanabiliyor.

Kendi ile beraber 7 kardeş olduklarını ve üç kardeş olarak aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen Salih Küçük, korona virüs salgını nedeniyle başvurduğu bin TL'lik yardımdan ise bu nedenle faydalanamadığını dile getirdi. Sorunu çözmek için çok kez nüfus dairesine ve yetkililere başvurduğunu da aktaran Küçük, kendisine kimsenin yardımcı olmadığını belirtti.

"Herhangi bir resmi işlem yaptıramıyorum"

Sorunun 15 gün önce fark ettiğini ve korona virüs nedeniyle mağdur vatandaşlara dağıtan bin liralık yardımdan faydalanamadığını açıklayan Salih Küçük, "Benim rahmetli annemin ismi Hediye idi ama nasıl olmuşsa kütükte Hadiye diye değiştirilmiş. Bu nedenle ben şuan herhangi bir devlet dairesinde resmi bir işlem yaptıramıyorum. Yani annemin ismi kimliğimde Hediye diye geçiyor ama nüfus kayıtlarında ise Hadiye diye yazıyor. Biz yedi kardeşiz, benimle beraber 3 kardeşimde anne ismi Hediye yazarken, diğer 4 kardeşimde Hadiye yazıyor. Bu nedenle mağdurum ben ve bu sıkıntıyı 15 gün önce fark ettim" dedi.

"Korona virüs nedeniyle mağdur durumdayım"

Yaşadığı sıkıntı için yetkililere seslenen ve kendisine yardımcı olunmasını isteyen Küçük, "Ben şuan özellikle korona virüs nedeniyle mağdur durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Korona virüs salgını nedeniyle evdeyim, perişan durumdayım. Ben çalışıyordum ama bu korona yüzünden iş yerim kapalı. Bu yüzden destek kredisine başvurdum ama alamadım. Ailece perişan haldeyiz ve kimliğimdeki bu sıkıntı yüzünden hiçbir destek alamıyoruz, işlem yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrı

Sorunun çözümü için yetkililere de seslenen Salih Küçük, "Ben bu sıkıntı nedeniyle Gaziantep Valisi'nden ve Şehitkamil Kaymakamı'ndan rica ediyorum. Bana yardımcı olsunlar lütfen" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim
27 Nisan 2020 21:41		 'Kovid-19 negatif' sonucu doğum günü hediyesi oldu
27 Nisan 2020 21:36
Güvenlik korucusunda koronavirüs çıktı
27 Nisan 2020 21:26		 155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtiyor
27 Nisan 2020 21:11
Başkalarını uyardı, kendi koronavirüsten öldü
27 Nisan 2020 20:51		 Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı
27 Nisan 2020 20:36
850 özel halk otobüsü şoförlerinin karantinası sona erdi
27 Nisan 2020 20:08		 Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
27 Nisan 2020 19:58
Başkentte kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı
27 Nisan 2020 12:56		 Doğu Anadolu'daki 5 ilde sağanak etkisini sürdürecek
27 Nisan 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:51 - Hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemleri erteleniyor21:46 - 'Sahte limon' haberi şüphelileri serbest bırakıldı21:41 - Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim21:36 - 'Kovid-19 negatif' sonucu doğum günü hediyesi oldu21:31 - Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı21:26 - Güvenlik korucusunda koronavirüs çıktı21:21 - Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu21:16 - Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki21:11 - 155'e gelen istekler 'yok artık' dedirtiyor21:06 - Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişi sayısı açıklandı
21:01 - Bakan Soylu'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek20:56 - Uzaktan eğitimde motivasyonu sağlamanın 6 kuralı20:51 - Başkalarını uyardı, kendi koronavirüsten öldü20:46 - Apple, iPhone üretimini erteleyecek!20:41 - DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak20:36 - Balkondaki vatandaşlar çaldı, polisler oynadı20:31 - Polisten koronavirüsle mücadeleye büyük katkı20:27 - Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüsün bitmesi için kitle bağışıklığı gerekiyor
4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
Erdoğan: Bu hafta sonu da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak
İyileşen sayısı, hasta sayısının iki katını geçti
1 Mayıs kutlamaları sembolik olacak
Bilim Kurulu Üyesi: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Dünya Bankası, Türkiye'ye 100 milyon dolar krediyi onayladı
%0,89 oranla 3 ay ertelemeli kredi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 2
Sözlüğe kaçmak 3
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
Sense 8 2
prof.dr.alpay azap 1
Alef 4
Tosun paşa 2
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 1
Della 7
sokak hayvanlarının aç kalması 1
SON İLANLAR
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şereflikoçhisar Ovası Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam