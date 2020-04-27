Güvenlik korucusunda koronavirüs çıktı
|27 Nisan 2020 21:26
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan güvenlik korucusunda korona virüs tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, daha önce de korona virüs vakası görülen 40 bin nüfuslu Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'nde bir güvenlik korucusu aniden rahatsızlanarak İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korucu A.T.'de korona virüs belirtileri görülmesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan korucu, 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi. Korucunun ailesi de 14 gün süre ile karantina altına alındı. Nurdağı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, A.T.'nin evini ziyaret ederek aileyi 14 gün dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan ilçede şu ana kadar görülen vaka sayısı 12'ye çıktı.
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