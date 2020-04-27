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Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim

Almanya'da bulunduğu süreçte yaşadıklarını paylaşan Balta, "Almanya'da eczaneden maske almak istedik, 3 adet maskeye 12 avro ödedim. Eldiven, ıslak mendil ve dezenfektan bulmada sıkıntı yaşadım hatta bir markette tuvalet kağıdı alma kavgası çıktı, buna bile şahit oldum." diye konuştu.
 27 Nisan 2020 21:41
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Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı 21 Nisan'da, Avusturya'dan ise 7'si bebek 337 Türk vatandaşı 23 Nisan'da THY uçağıyla Sivas'a getirildi.

Yurt dışından getirilen 570 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina süresi kapsamında gözlem altında tutuluyor.

Her türlü imkanın sağlandığı yurtlarda kalanlar, kendilerine bu imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yurt çalışanlarına şükran ve minnetlerini dile getiriyor.

Kaldıkları odada çektikleri videolarla AA muhabirine duygularını anlatan vatandaşlardan 26 yaşındaki İsmail Konuk, Yozgat Ticaret Borsasında çalıştığını ve iş görüşmesi için Avusturya'ya gittiğini söyledi.

Konuk, Avusturya'ya gittikten bir süre sonra uçuşların durdurulmasının ardından orada mahsur kaldığını belirtti.

Avusturya'da maske ve dezenfektan bulmanın çok zor olduğunu dile getiren Konuk, "Bulduğumuzda ise fahiş fiyatlarla karşılaştık ama sağlığımız açısından mecbur almak zorundaydık." dedi.

"Ülkemizin bizi unutmayacağını biliyorduk"

Konuk, zorlu bir dönem geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüs nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu. Yalnız biz Türk vatandaşıyız ve bir tek vatandaşımız dahi olsa ülkemizin bizi unutmayacağını ve gelip alacağını çok iyi biliyorduk ve öyle oldu. Gönderilen uçakla Türkiye'ye döndük ve Sivas'a geldik. Burada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Büyük bir organizasyonla bu kadar insanı Türkiye'ye getirmek kolay değil"

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi Sinem Gemalmaz (21) ise Erasmus için Slovakya'da bulunduğunu, yapılan görüşmeler neticesinde önce Avusturya'ya, daha sonra da Türkiye'ye getirildiğini aktardı.

Büyük bir organizasyonla yurda döndüklerini söyleyen Gemalmaz, "Bu kadar büyük bir organizasyonla bu kadar insanı Türkiye'ye getirip yurtlara yerleştirmek tabii ki kolay değil. Bunun üstesinden gayet iyi gelindiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Gemalmaz, karantinada tutuldukları yurtların temiz ve çalışanların ilgili olduğunu dile getirerek, "İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi sürekli karşılamaya çalışıyorlar. Bu süreçte AFAD, Kızılay ve sağlık ekiplerimiz her zaman bizlerle. Çalışanlar misafirperver ve güler yüzleriyle çok yardım ediyorlar. Bu süreçte bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"3 adet maskeye 12 avro ödedim"

Mersinli ayakkabı ve çanta satıcısı Rıdvan Balta, 11 Mart'ta iş görüşmesi için gittiği Almanya'da uçuşların iptal edilmesi üzerine mahsur kaldığını dile getirdi.

Almanya'da bulunduğu süreçte yaşadıklarını paylaşan Balta, "Almanya'da eczaneden maske almak istedik, 3 adet maskeye 12 avro ödedim. Eldiven, ıslak mendil ve dezenfektan bulmada sıkıntı yaşadım hatta bir markette tuvalet kağıdı alma kavgası çıktı, buna bile şahit oldum." diye konuştu.

Balta, Almanya'da bulunduğu dönemde ailesiyle sürekli telefonla görüştüğünü, Türkiye'deki şartların güzel olduğunu öğrendiğini anlatarak, "Türkiye'ye 21 Nisan'da dönüş yaptık. Almanya'da hava alanında pasaport kontrolünde de sıkıntılar yaşadık. Türkiye'ye geldikten sonra sağ olsun arkadaşlar bize çok yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Sivas Valiliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Yurda geldiğimizde burasının çok temiz ve güzel bir yer olduğunu gördük, hiç bu kadar beklemiyordum." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı
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