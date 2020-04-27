Kocaeli'deki sahra hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 250 yatak kapasiteli sahra hastanesinin kurulacağı alanda çalışmalar sürüyor.
|27 Nisan 2020 21:57
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı uhdesinde Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki eski asker hastanesinin bulunduğu alanda çok sayıda iş makinesiyle yoğun bir hafriyat çalışması gerçekleştiriliyor.
Tek katlı ve 250 yatak kapasiteli olarak planlanan hastanede ağırlıklı olarak koronavirüs hastalarına hizmet verilecek. İstenildiğinde tüm yataklar yoğun bakım standartlarına dönüştürebilme özelliğine sahip olacak.
Yaklaşık 15 bin metrekare alanda kurulacak hastanede 50 doktor, 100 hemşire ve 150 sağlık personelinin görevlendirilmesi bekleniyor.
Yapımına yaklaşık 3 hafta önce başlanan sahra hastanesinin 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara'da 517 bin vatandaşa kolonya ve maske ulaştırıldı
27 Nisan 2020 23:26
|Vali Sezer, MKEK Yönetim Kurulu üyeliğine atandı
27 Nisan 2020 23:03
|Hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemleri erteleniyor
27 Nisan 2020 21:51
|Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi
27 Nisan 2020 20:27
|Kurallara uymayan işletmelere 9 milyon lira para cezası
27 Nisan 2020 20:23
|Yasak olan bitkiyi toplayan 2 kişiye 153 bin lira ceza
27 Nisan 2020 19:04
|Adliye ve icralardaki süreler 15 Haziran'a kadar uzatıldı
27 Nisan 2020 18:52
|'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları yarın başlıyor
27 Nisan 2020 16:03
|1 milyon yazılımcı projesinin detayları belli oldu
27 Nisan 2020 15:57
|Esnafı tokatlayan polis açığa alındı
27 Nisan 2020 15:45