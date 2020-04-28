Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Öğretim Okullarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. Donem Merkezi Sistem Sınavları 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimine göre 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştır. Fakat son dönemde Dünya çapında görülen Corona Virüs (Covid-19) tehlikesinin ülkemizde de görülmesi sebebiyle, anılan tarihlerde yapılması planlanan Açık Öğretim Kurumlan 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavları eylül ayına ertelenmiştir.

Açık Öğretim Okullarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı 3. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimine göre 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması planlanmıştır. Yapılacak olan 3. Dönem Sınavları için kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemleri için öğrencilerin irtibat bürolarına gitmeleri ve ilgili bankalara sınav katılım ücretlerini ödemelerinin, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tehlike oluşturabileceği düşünülmektedir.

Eylül ayına ertelenen Açık Öğretim Kurumları 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavlarının kayıt işlemlerinin tamamlanması ve sınav kütüğünün hazır olması nedeniyle; 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak 3. Dönem Sınavlarının yapılacağı tarihlerde 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavlarının yapılması. 3. Dönem Sınavlarının da Eylül ayında yapılacaktır.

Ahmet KANDEMİR