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Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 27 Nisan 2020 22:23
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Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.58'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İhlas Haber Ajansı
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