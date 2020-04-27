Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|27 Nisan 2020 22:23
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