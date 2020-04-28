1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den, özel öğrenci yurt ücretlerinin iadesine dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü 15.04.2020 Tarih ve 639743 sayılı yazılarıyla barınma hizmeti ücretlerinin iade edilip edilmeyeceği, iade edilecek ise ne şekilde ve ne kadarının iade edileceği hususlarında açıklamada bulundu.
 28 Nisan 2020 00:52
Yazdır
MEB'den, özel öğrenci yurt ücretlerinin iadesine dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere, yurt ücretinin ne kadarının iade edileceğine yönelik soruyu cevapladı.

Bakanlıktan verilen cevapta, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler" başlıklı 20 nci maddesi hükümlerinin uygulanması istendi.

Aşağıda yer verilen yönetmelik hükmünde de yer aldığı üzere, kalınmayan aylar için barınma ücretinin %30'u yurt yönetimi tarafından alınacak ancak kalan %70 oranındaki tutar ise iade edilecektir..

İşte MEB'in açıklamasında atıfta bulunulan madde;

"Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler

MADDE 20- (1) Bir sonraki öğretim yılında uygulanacak barınma hizmeti ücreti, kurumlar tarafından belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Mayıs ayından sonra açılan kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini belirleyerek ilan ederler. Bütün öğrencileri ücretsiz barındıracak kurumlar, barınma hizmeti ücretini sıfır olarak ilan eder. Barınma hizmeti ücretinin süresi içinde belirlenmemesi halinde bir önceki yılın ücreti uygulanır. Kurumlar barınma hizmeti ücretiyle birlikte hizmet sunum taahhütnamesini il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmek, e-Barınma modülüne kaydetmek ve kurumun panosunda ve varsa internet sitesinde ilan etmek zorundadır. Kurumların hazırlayacakları hizmet sunum taahhütnamesinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir. Öğrenci yurtlarının barınma hizmeti ücreti yıllık, diğer kurumların ücreti ise en az bir aylık olarak belirlenir.

(2) Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda ve öğrenci veya öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir. Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak ilan edilen ücretin üzerinde ücret talep edemez. Kurumlar başka ad altında herhangi bir barınma hizmeti ücreti talep edemez.

(3) Kurumlarda bir önceki yıl barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen barınma hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki ayda açıklanan yıllık (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en fazla yüzde beş daha eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenir.

(4) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10'u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30'u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.

(5) Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti tutarında geri ödenir.

(6) Kurumun öğrencinin güvenliğini sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir."
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları
28 Nisan 2020 00:16		 MTSK e-Sınav oturumları 4 mayıstan sonraya ertelendi
28 Nisan 2020 00:12
Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi
28 Nisan 2020 00:07		 Kantin kira gelirleri tahsil edilecek mi?
28 Nisan 2020 00:01
İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciler ile çırak öğrencilerin SGK ve ücretleri konusunda açıklamalar
14 Nisan 2020 00:00		 Koronavirüs travmasına karşı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin alınacak önlemler
13 Nisan 2020 12:27
Okul pansiyonlarından barınma ihtiyacı olan vatandaşlarda faydalanacak
13 Nisan 2020 08:08		 Okul pansiyonlarında paralı yatılı olarak barınan öğrencilerin nisan ayı taksiti alınmayacak
13 Nisan 2020 07:56
İmam hatip okulları izleme ve değerlendirme uygulama ortak sınavı iptal edildi
13 Nisan 2020 07:41		 Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergede değişlik yapıldı
07 Nisan 2020 03:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:30 - İtalya Başbakanı Conte: Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz.01:26 - Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)00:52 - MEB'den, özel öğrenci yurt ücretlerinin iadesine dair açıklama00:50 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?00:47 - Türkiye, ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor00:44 - Birleşmiş Milletler: Eski normale dönüş olmayacak00:31 - AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı00:19 - Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:16 - İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları00:16 - Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
00:16 - Ramazan'da okunacak kitap: Kur'an'ı anlamanın kaideleri00:14 - Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme00:12 - MTSK e-Sınav oturumları 4 mayıstan sonraya ertelendi00:08 - Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek00:07 - Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi00:04 - Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?00:04 - Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık00:01 - Kantin kira gelirleri tahsil edilecek mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?
Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek
İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi
Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık
Kantin kira gelirleri tahsil edilecek mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tosun paşa 2
Sözlüğe kaçmak 3
trt spor'un fransa 98'in tüm maçlarını yayınlaması 1
geceye bir şiir bırak 3
aşk101 1
Mayis sonunda normale dönmemiz 1
çaykur'un üç senede 1.5 milyar tl zarar etmesi 2
eşcinselliğin lanetlenmesi ve zinanın haram oluşu 4
prof.dr.alpay azap 1
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 6
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam