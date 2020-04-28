Kantin kira gelirleri tahsil edilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 17.03.2020 tarih ve 5639133 sayılı yazılarıyla eğitim öğretime ara verilmesi hallerinde okullarda bulunan kantin vb. yerlerin kira tutarının o ayın bedelinden düşülerek ödenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 13.04.2020 tarih ve 6350302 sayılı yazılarıyla yine Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin EK-2 Kiralama Sözleşmesinin kira ödenmesindeki esaslar başlıklı 7. maddesinde: ".Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vs ), bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi mücbir sebep durumlarında eğitim öğretime ara verilen günlere tekabül eden kira tutarı o ayın kira bedelinden düşülerek ödeme yapılır." hükmüne atıfta bulunarak,

"Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükümleri kapsamında Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle Bakanlığımızca eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle okullarda bulunan kantin vb. yerlerin kira tutarının; Nisan ayının tamamında eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle alınmaması Mart ayı kira bedelinin ise eğitim ve öğretime ara verildiği tarihe kadar olan kısmının (1-13 Mart) tahsil edilmesi geri kalan kısmının ise (14-31 Mart) tahsil edilmemesi, tahsil edilmişse de iade edilmesi gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

Ahmet KANDEMİR