MTSK e-Sınav oturumları 4 mayıstan sonraya ertelendi
|28 Nisan 2020 00:12
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MTSK e-Sınavına girecek olan adayların mağduriyet yaşamaması adına 16 Mart - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan e-Sınav oturumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayacak şekilde ileri tarihlere taşınmıştır.
Ahmet KANDEMİR
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