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İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları

 28 Nisan 2020 00:16
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İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları

Ülkemizin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ettiği ve okulların tatil edildiği süreçte okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin uzaktan eğitim faaliyetleri ile mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, STK'lar ve alan uzmanı akademisyenler iş birliğinde ulusal ve uluslararası sertifikalı, 17 uzaktan eğitim programı hazırlanmıştır. Hazırlanan programlar UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından da akredite edilmiş ve MEBBİS üzerinden tüm öğretmenlerimizin başvurusuna açılmıştır. Ayrıca Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekleyici eğitim imkanları hizmete sunulmuştur.

İşte uzaktan eğitim mesleki gelişim programları

Ahmet KANDEMİR
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