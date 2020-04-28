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Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık" dedi.
 28 Nisan 2020 00:04
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Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Özlü "Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık" dedi.

İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamaları:

Aman dikkat! Salgın bitmedi. Hergün 2000'den fazla yuttaşımız hastalığa yakalanıyor ve 100 civarında yurttaşımız da bu hastalıktan ölüyor. Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Ardından soğutma yapmamız lazım ki, ikinci bir atak başlamasın.

Caddeleri, sokakları doldurarak, alış veriş için marketlere hücum ederek sosyal mesafeyi ihlal etmeyelim. İftarı hane halkımızla yapalım. Tedbirlere uyalım. İyi gidiyoruz ama gevşeyip, bugüne kadarki tüm emeklerimizi, çektiğimiz zahmetleri boşa çıkarmayalım

Ramazan ve bayram dolayısıyla oluşabilecek bulaşma risklerini iyi yönetebilirsek, hane halkı dışındakilerle teması önleyip, sosyal mesafeyi koruyabilirsek, bayram sonrasında normale dönmeye başlayabiliriz. Yoksa daha uzun süre beklemek durumunda kalabiliriz

Başarabileceğimizi gördük, virüsü yenebileceğimizi anladık. Tedbirler işe yarıyor. Boşu boşuna evde kalmıyoruz. Şimdiye kadar kontrol altında yönettik salgını. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre çok daha kısa zamanda ve çok daha az bedel ödeyerek salgının ilk atağını durduracak

Bugüne kadar neleri yaparak, başarılı olduysak; aynen devam etmeliyiz. Henüz tedbirleri gevşetmek için uygun zamanda değiliz

Memurlar.Net
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