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Ankara'da 517 bin vatandaşa kolonya ve maske ulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara hediye edilen kolonya ve maskeler, Ankara'da 517 bin kişiye ulaştırıldı.
 27 Nisan 2020 23:26
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Ankara'da 517 bin vatandaşa kolonya ve maske ulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara hediye edilen kolonya ve maskeler, Ankara'da 517 bin kişiye ulaştırıldı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye edilen kolonya paketleri, Ankara il genelinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca evde bulunmayanlar hariç 517 bin kişiye elden teslim edildi" sözlerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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