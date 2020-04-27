32 gün yoğun bakımda kaldı, koronavirüsü yendi
Kayseri'de bir vatandaş korona virüs nedeniyle 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından alkışlarla yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.
|27 Nisan 2020 23:37
|Yazdır
Kayseri'de bir vatandaş korona virüs nedeniyle 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından alkışlarla yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Pandemi Polikliniği'nde korona virüs teşhisiyle tedavi gören bir vatandaş, 32 gün yoğun bakımda kaldı. 32 günlük yoğun bakım tedavisi sürecinde 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Sağlık çalışanları da, korona virüsü yenen vatandaşı, alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Doktorlar koronavirüsün yarım adım gerisinde'
27 Nisan 2020 23:20
|Koronavirüsü yenen hemşire taburcu oldu
27 Nisan 2020 23:08
|90 yaşında koronavirüsünü yendi, alkışlarla taburcu oldu
27 Nisan 2020 22:46
|Kronik rahatsızlıklar kimlik bilgilerine eklenecek mi ?
27 Nisan 2020 22:40
|Sağlıkçının kızına jandarmadan doğum günü sürprizi
27 Nisan 2020 22:13
|Bilim Kurulu Üyesi: Hastaneye gitmekten çekinmeyin
27 Nisan 2020 22:03
|Almanya'dan getirilen vatandaş: 3 maskeye 12 avro ödedim
27 Nisan 2020 21:41
|'Kovid-19 negatif' sonucu doğum günü hediyesi oldu
27 Nisan 2020 21:36
|Güvenlik korucusunda koronavirüs çıktı
27 Nisan 2020 21:26
|Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu
27 Nisan 2020 21:21