28 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
|28 Nisan 2020 00:01
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1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (539 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
2- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
(Konya/10.00)
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