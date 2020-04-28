1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, kurum kimlik kartlarının geçici olarak geri alınma hallerinde değişiklik yapıldı. Yeni yapılan düzenlemeye göre, Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilenin de kurum kartı geçici olarak alınacak
 28 Nisan 2020 00:14
Yazdır
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme

28 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURUM KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 11/12/2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kimlik kartları;
a) Tutuklanma,
b) Hapis cezalarının infazı,
c) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı,
ç) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilme,
d) Genel veya yerel seçim için istifa,
e) Diğer hizmet sınıflarındaki memur ve işçiler için silahaltına alınma hallerinde,
personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır.

(2) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu, hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı, istifa etmesi durumunda sosyal tesislere günübirlik giriş kartı verilmez. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde, hak sahipliği esasına göre emekli kimlik kartı veya günübirlik giriş kartı verilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

ESKİ YÖNETMELİK HÜKMÜ

Madde 7 - (1) Kimlik kartları;
a) Tutuklanma,
b) Hapis cezalarının infazı,
c) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı,
ç) Genel veya yerel seçim için istifa,
d) Diğer hizmet sınıflarındaki memur ve işçiler için silahaltına alınma hallerinde,

personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır.

(2) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu veya hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde emekli kimlik kartı verilir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
28 Nisan 2020 00:16		 Ankara'da 517 bin vatandaşa kolonya ve maske ulaştırıldı
27 Nisan 2020 23:26
Vali Sezer, MKEK Yönetim Kurulu üyeliğine atandı
27 Nisan 2020 23:03		 Kocaeli'deki sahra hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
27 Nisan 2020 21:57
Hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemleri erteleniyor
27 Nisan 2020 21:51		 Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi
27 Nisan 2020 20:27
Kurallara uymayan işletmelere 9 milyon lira para cezası
27 Nisan 2020 20:23		 Yasak olan bitkiyi toplayan 2 kişiye 153 bin lira ceza
27 Nisan 2020 19:04
Adliye ve icralardaki süreler 15 Haziran'a kadar uzatıldı
27 Nisan 2020 18:52		 '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları yarın başlıyor
27 Nisan 2020 16:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:30 - İtalya Başbakanı Conte: Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz.01:26 - Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)00:52 - MEB'den, özel öğrenci yurt ücretlerinin iadesine dair açıklama00:50 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?00:47 - Türkiye, ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor00:44 - Birleşmiş Milletler: Eski normale dönüş olmayacak00:31 - AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı00:19 - Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:16 - İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları00:16 - Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
00:16 - Ramazan'da okunacak kitap: Kur'an'ı anlamanın kaideleri00:14 - Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme00:12 - MTSK e-Sınav oturumları 4 mayıstan sonraya ertelendi00:08 - Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek00:07 - Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi00:04 - Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?00:04 - Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık00:01 - Kantin kira gelirleri tahsil edilecek mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?
Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek
İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi
Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık
Kantin kira gelirleri tahsil edilecek mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğe kaçmak 3
eski efsane reklamlar 2
sosyal mesafe 2
çekirge istilası 1
en güzel çay 2
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 1
Bayrama kadar hafta sonlarinda uygulanacak yasak 2
şu an çalan şarkı 4
Pik noktasi 1
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 3
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam