Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
|28 Nisan 2020 00:14
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28 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı
İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURUM KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 11/12/2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Kimlik kartları;
a) Tutuklanma,
b) Hapis cezalarının infazı,
c) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı,
ç) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilme,
d) Genel veya yerel seçim için istifa,
e) Diğer hizmet sınıflarındaki memur ve işçiler için silahaltına alınma hallerinde,
personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır.
(2) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu, hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı, istifa etmesi durumunda sosyal tesislere günübirlik giriş kartı verilmez. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde, hak sahipliği esasına göre emekli kimlik kartı veya günübirlik giriş kartı verilir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
ESKİ YÖNETMELİK HÜKMÜ
Madde 7 - (1) Kimlik kartları;
a) Tutuklanma,
b) Hapis cezalarının infazı,
c) Mahkemelerce güvenlik tedbiri olarak verilen geçici meslekten veya memuriyetten men cezalarının infazı,
ç) Genel veya yerel seçim için istifa,
d) Diğer hizmet sınıflarındaki memur ve işçiler için silahaltına alınma hallerinde,
personelin görev yaptığı birim tarafından muhafaza edilmek üzere geçici olarak geri alınır.
(2) Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya bu suçlardan tutuklu veya hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı verilmez. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgelendirdikleri takdirde emekli kimlik kartı verilir.
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