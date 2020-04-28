Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

28 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 2/11/2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "eğitim ve öğretime başlamak" ibaresi "eğitim-öğretime başlamak ve devam edebilmek" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ile beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde; üçüncü fıkrasındaki "ve/veya bölüm kurulunun uygun", "doktora" ibareleri sırasıyla "ve bölüm kurulunun", "doktora ve dengi" şeklinde; yedinci fıkrasındaki "akademik kurulların uygun görüşü üzerine üniversite senatosu" ibaresi "birim yönetim kurulunun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu" şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü ve altıncı fıkralarındaki "uygun" ibareleri ile yedinci fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

"Bu fıkra kapsamında asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü alınarak ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulu tarafından planlanır."

"(5) Anabilim/anasanat dalı ve programa öğrenci alan önlisans ve lisans programları ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimler için öğretim elemanı norm kadro sayısı, anabilim/anasanat dalı ve bölüm kurulunun görüşü alınmak şartıyla ilgili birim yönetim kurulu kararıyla asgari kadro sayısının iki katına kadar belirlenebilir."

"(8) Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayımlar."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Asgari kadrolar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen norm dışı kadroların kullanımı rektör tarafından gerçekleştirilir. Öğrencisi bulunan birimlerin asgari kadrolarında boşalma olması halinde asgari kadro sayısını temin için uygun kadroya ilk ilanda yer verilir."

"(3) Asgari kadro sayısı dışındaki norm kadrolar, ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulunun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu kararıyla kullanılabilir."

"(6) Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama izin sayılarının birimlere dağılımı, ilgili birim yönetim kurulunun gerekçeli teklifi üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından yapılır."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.