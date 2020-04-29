Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimleri nasıl değerlendirilecek?
|29 Nisan 2020 00:10
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Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan ya da pedagojik formasyon eğitimini alan öğrenciler öğretmenlik uygulamalarını; Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programıyla İlgili Usul ve Esaslar ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları Atama ve Ders Okutma Esaslarında belirtilen alanlarda öğretmenlik uygulaması sertifikasına sahip öğretmenlerin yanında Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi üzerinde gerçekleştirmektedir.
-19 salgını dolayısıyla öğretmenlik programlarında yer alan Öğretmenlik Uygulaması ve Alan Çalışması Derslerinin uygulama kısımlarında öğrenci performanslarının 13 Mart 2020 tarihinden önce gerçekleştirilen çalışmalara göre uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından "bu döneme mahsus olmak üzere" uygulama konusundaki fiili imkansızlık göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği ilgi (ç) yazıda belirtilmektedir.
Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge'ye Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminde öğrenci mağduriyetlerinin yaşanmaması için;
-Uygulamada görev alan öğretmenlerin öğretmenlik uygulaması danışmanlığı eğitimini almış ve MEBBİS'e işlenmiş olması,
-Uygulama öğrencisinin uygulama öğretmeninin gözetiminde farklı haftalarda olmak üzere en az dört defa fiilen ders anlatması,
-Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının her dönemde en az dört kez uygulama öğrencisini değerlendirmesi, kontrolü 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının bahar dönemine mahsus olmak üzere kaldırılmıştır.
Bununla birlikte uygulama öğretim elemanı uygulama öğretmeni ile iş birliği içinde uzaktan eğitim yoluyla uygulama öğrencisinden öğretmenlik uygulama dosyası, ödev vb. etkinlikleri hazırlamasını istemişse yapılan çalışmalar değerlendirilerek sisteme kaydedilir.
Genel değerlendirme notu eğitim ve öğretim dönemi sonunda uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulamalarındaki performansı ve uzaktan eğitim yoluyla verilen ödev/ödevler göz önünde bulundurularak Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine kaydedilir.
Ahmet KANDEMİR
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