1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Birleşmiş Milletler: Eski normale dönüş olmayacak

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından ''eski normale'' dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.
 28 Nisan 2020 00:44
Yazdır
Birleşmiş Milletler: Eski normale dönüş olmayacak

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından ''eski normale'' dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

BM, salgın döneminde ekonomilerin toparlanabilmesi ve istihdamın korunmasına yönelik yol haritasını açıkladı.

Koronavirüsün tarihi bir ekonomik durgunluk ve rekor seviyelere ulaşan iş kayıplarına neden olduğu belirtilen açıklamada, yaşanan insani krizden ise en fazla yoksul ülkelerin etkilendiğine işaret edildi.

"ESKİ NORMALDEN DAHA İYİ BİR YOLA İHTİYAÇ VAR"

Kriz sonrası sosyal ve ekonomik iyileşme için olağanüstü uluslararası desteğe ve siyasi taahhütlere ihtiyaç duyulacağı vurgulanan açıklamada, "Toplumların ve ekonomilerin eski normalden daha iyi, daha sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğinin olduğu ve karbon nötr bir yola ihtiyacı var" denildi.

Eski normale dönüş olmayacağı ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ''Kriz sırasında ve sonrasında yapacağımız her şey, pandemi, iklim değişikliği ve karşılaştığımız diğer küresel zorluklar karşısında daha dirençli, daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar inşa etmeye odaklı olmalı'' şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya Başbakanı Conte: Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz.
28 Nisan 2020 01:30		 DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak
27 Nisan 2020 20:41
Çin'den koronavirüsü ABD'li bisikletçi getirdi suçlaması
27 Nisan 2020 17:39		 Dünya devi Airbus'ta 135 bin kişi işsiz kalabilir
27 Nisan 2020 17:33
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaştı
27 Nisan 2020 17:13		 Twitter Ceo'su günde bir öğün yemek yiyor, sabah 5'te buz banyosu yapıyor
27 Nisan 2020 16:49
10 gündür görünmeyen Kuzey Kore lideri ile ilgili yeni iddia
27 Nisan 2020 14:34		 Göreve başlayan İngiltere Başbakanı Johnson'dan ilk açıklama
27 Nisan 2020 13:01
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyonu geçti
27 Nisan 2020 11:25		 Yeni Zelanda Başbakanı: Koronavirüs ile savaşı kazandık
27 Nisan 2020 10:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:30 - İtalya Başbakanı Conte: Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz.01:26 - Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)00:52 - MEB'den, özel öğrenci yurt ücretlerinin iadesine dair açıklama00:50 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?00:47 - Türkiye, ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor00:44 - Birleşmiş Milletler: Eski normale dönüş olmayacak00:31 - AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı00:19 - Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:16 - İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları00:16 - Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
00:16 - Ramazan'da okunacak kitap: Kur'an'ı anlamanın kaideleri00:14 - Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme00:12 - MTSK e-Sınav oturumları 4 mayıstan sonraya ertelendi00:08 - Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek00:07 - Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi00:04 - Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?00:04 - Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık00:01 - Kantin kira gelirleri tahsil edilecek mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?
Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek
İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi
Prof. Özlü: Yangın henüz sönmedi, kontrol altına aldık
Kantin kira gelirleri tahsil edilecek mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ihbar etmek 1
en güzel çay 2
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
2020 yazı 4
Bayrama kadar hafta sonlarinda uygulanacak yasak 2
çiğ börek 4
corona virüs vaka sayısı 1
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
eski efsane reklamlar 2
dezenfektan enjektesi 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Trapzon Dernek Pazarı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Erba Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Geçici 8 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam