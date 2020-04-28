Türkiye, ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ABD'ye 500 bin cerrahi maske göndereceğini söyledi.
|28 Nisan 2020 00:47
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Covid-19 salgını karşısında NATO müttefiki ABD'nin yanında durduğunu belirttiği açıklamasında, 500 bin cerrahi maske ve medikal ürünlerin yarın bu ülkeye ulaşacağı haberini verdi.
ABD'ye gönderilecek malzemeler şöyle:
*500 bin cerrahi maske,
*4 bin koruyucu önlük,
*1500 koruyucu gözlük,
*400 tane N95 maske,
*500 tane yüz koruma maskesi,
*2 bin litre dezenfektan.
Altun aynı paylaşımda İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabının paylaştığı, 55 ülkeye yapılan yardımları anlatan başka bir tweeti alıntıladı.
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