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Türkiye, ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ABD'ye 500 bin cerrahi maske göndereceğini söyledi.
 28 Nisan 2020 00:47
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Türkiye, ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Covid-19 salgını karşısında NATO müttefiki ABD'nin yanında durduğunu belirttiği açıklamasında, 500 bin cerrahi maske ve medikal ürünlerin yarın bu ülkeye ulaşacağı haberini verdi.

ABD'ye gönderilecek malzemeler şöyle:

*500 bin cerrahi maske,
*4 bin koruyucu önlük,
*1500 koruyucu gözlük,
*400 tane N95 maske,
*500 tane yüz koruma maskesi,
*2 bin litre dezenfektan.

Altun aynı paylaşımda İletişim Başkanlığı resmi Twitter hesabının paylaştığı, 55 ülkeye yapılan yardımları anlatan başka bir tweeti alıntıladı.
Memurlar.Net
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