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Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)
Memurlar.net olarak, kamu kurumlarının Covid-19 salgını dolaysıyla bugüne kadar aldığı kararları bir arada yayımlıyoruz.
|28 Nisan 2020 01:26
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48 sayfalık bu önemli arşivde Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kamu kurumlarının aldığı kararlara tek tek yer verilmiştir.
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