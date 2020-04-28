İnsanların, Nisan ayında yapmaktan en çok korktuğu 5 şey
Kuantum Araştırma Şirketi Nisan ayı koronavirüs saha araştırması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre insanlar Nisan ayında, %40 oranıyla, en çok dışarı çıkmaktan korktu.
|28 Nisan 2020 01:37
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Kuantum Araştırma Şirketi Nisan ayı koronavirüs saha araştırması yaptı.
İnsanlara bu süreçte yapmaktan en fazla korktuğu şeyi sordu.
İşte Kuantum Araştırma Şirketi'nin verilerine göre insanların en çok korktuğu 5 şey
1- Dışarı çıkmak, gezmek vb
2- Ailesinin veya kendisinin Covid-19'a yaklanması
3- Markete gitmek
4- Hastaneye gitmek
5- İnsanlarla görüşmek
İşte araştırma sonuçları
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