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İnsanların, Nisan ayında yapmaktan en çok korktuğu 5 şey

Kuantum Araştırma Şirketi Nisan ayı koronavirüs saha araştırması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre insanlar Nisan ayında, %40 oranıyla, en çok dışarı çıkmaktan korktu.
 28 Nisan 2020 01:37
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İnsanların, Nisan ayında yapmaktan en çok korktuğu 5 şey

Kuantum Araştırma Şirketi Nisan ayı koronavirüs saha araştırması yaptı.

İnsanlara bu süreçte yapmaktan en fazla korktuğu şeyi sordu.

İşte Kuantum Araştırma Şirketi'nin verilerine göre insanların en çok korktuğu 5 şey

1- Dışarı çıkmak, gezmek vb
2- Ailesinin veya kendisinin Covid-19'a yaklanması
3- Markete gitmek
4- Hastaneye gitmek
5- İnsanlarla görüşmek

İşte araştırma sonuçları
Memurlar.Net
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