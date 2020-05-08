Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediye
|08 Mayıs 2020 00:04
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Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanununun "İzinlere ilişkin düzenlemeler" başlıklı 60 ncı maddesinde; "Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir." hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte, aynı kanunun 103 üncü maddesinde ise; "Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak bölen veya izin ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya 59 uncu maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60 ıncı maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir." ifadesi yer almaktadır.
Söz konusu kanuna dayanılarak 03 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği"nin "İzin Kullanma Dönemleri" başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "İşveren veya işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen izin kurulu veya 18 inci maddeye dayanılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder." Düzenlemesi yer almaktadır.
Sayıştay Başkanlığı tarafından mahalli idarelere yönelik yapılan olağan denetimlerde; aşağıda tabloda yer verdiğimiz belediyelerde görevli işçilerin yıllık izinlerinin düzenli şekilde ilgili yıl içerisinde kullandırılmadığı ve bu izinlerin biriktirildiği (bazı belediyelerde 200-300 gün), bu şekilde biriken izinler nedeniyle kurumun yüksek miktarda yıllık izin ücreti ödemekle yükümlü olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştur.
İşçilerin emekli olduklarında veya iş sözleşmesi son bulduğunda kullanılmayan yıllık izinleri, kendilerine izin ücreti olarak ödenerek, yüksek miktarda bütçeden ücret ödendiği uyarılarında bulunulmuş; işçilerin biriken izinlerinin belirli bir plan dahilinde belediyelerce kullandırılmasının yasal yükümlülük olduğu konusunun altı çizilmiştir.
İŞTE O BELEDİYELER
|
BELEDİYE ADI
|
BULGU ADI
|
Kadrolu İşçilere Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilere Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanunun Öngördüğü Şekilde Kullandırılmaması
|
Daimi İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilere Yıl İçerisinde 270 Saati Aşacak Şekilde Fazla Mesai Yaptırılması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
Daimi İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması ve Yıllık İzin Ücretleri İçin Karşılık Ayrılmaması
|
İşçilere Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Düzenli Olarak Kullandırılmaması
|
Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Düzenli Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması
|
Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
Bazı İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Bulunması
|
Daimi İşçilere Ait Yıllık Ücretli İzinlerin Biriktirilmesi
|
İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanunun Öngördüğü Şekilde Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması
|
İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçi Personelin İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması
|
İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması
|
İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması
|
İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Düzenli Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
|
İşçilere Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
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