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Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediye

Sayıştay Başkanlığı, 41 belediyede görevli işçilerin yıllık izin haklarını kanuna uygun olarak kullanamadığını denetim raporlarında ilan etti!
 08 Mayıs 2020 00:04
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Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediye

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanununun "İzinlere ilişkin düzenlemeler" başlıklı 60 ncı maddesinde; "Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, aynı kanunun 103 üncü maddesinde ise; "Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak bölen veya izin ücretini 57 nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya 59 uncu maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60 ıncı maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir." ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu kanuna dayanılarak 03 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği"nin "İzin Kullanma Dönemleri" başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "İşveren veya işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen izin kurulu veya 18 inci maddeye dayanılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder." Düzenlemesi yer almaktadır.

Sayıştay Başkanlığı tarafından mahalli idarelere yönelik yapılan olağan denetimlerde; aşağıda tabloda yer verdiğimiz belediyelerde görevli işçilerin yıllık izinlerinin düzenli şekilde ilgili yıl içerisinde kullandırılmadığı ve bu izinlerin biriktirildiği (bazı belediyelerde 200-300 gün), bu şekilde biriken izinler nedeniyle kurumun yüksek miktarda yıllık izin ücreti ödemekle yükümlü olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştur.

İşçilerin emekli olduklarında veya iş sözleşmesi son bulduğunda kullanılmayan yıllık izinleri, kendilerine izin ücreti olarak ödenerek, yüksek miktarda bütçeden ücret ödendiği uyarılarında bulunulmuş; işçilerin biriken izinlerinin belirli bir plan dahilinde belediyelerce kullandırılmasının yasal yükümlülük olduğu konusunun altı çizilmiştir.

İŞTE O BELEDİYELER

BELEDİYE ADI

BULGU ADI

Adana Büyükşehir Belediyesi

Kadrolu İşçilere Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Ankara Etimesgut Belediyesi

İşçilere Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Ankara Kahramankazan Belediyesi

Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanunun Öngördüğü Şekilde Kullandırılmaması

Antalya Kepez Belediyesi

Daimi İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Antalya Muratpaşa Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Antalya Serik Belediyesi

İşçilere Yıl İçerisinde 270 Saati Aşacak Şekilde Fazla Mesai Yaptırılması

Aydın Didim Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Aydın Söke Belediyesi

Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Balıkesir Ayvalık Belediyesi

İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Balıkesir Bandırma Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Balıkesir Burhaniye Belediyesi

Daimi İşçilere Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Bilecik Belediyesi

İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması

Bursa Gürsu Belediyesi

İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması ve Yıllık İzin Ücretleri İçin Karşılık Ayrılmaması

Bursa Nilüfer Belediyesi

İşçilere Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Denizli Büyükşehir Belediyesi

İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması

Hatay Antakya Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

İstanbul Ataşehir Belediyesi

Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Düzenli Olarak Kullandırılmaması

İstanbul Avcılar Belediyesi

Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Düzenli Olarak Kullandırılmaması

İstanbul Başakşehir Belediyesi

İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi

Kurumda Görev Yapan Kadrolu İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

İstanbul Sancaktepe Belediyesi

Bazı İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Bulunması

İstanbul Sarıyer Belediyesi

Daimi İşçilere Ait Yıllık Ücretli İzinlerin Biriktirilmesi

İzmir Balçova Belediyesi

İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

İzmir Menderes Üniversitesi

İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Kocaeli Başiskele Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanunun Öngördüğü Şekilde Kullandırılmaması

Konya Selçuklu Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Kütahya Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Manisa Şehzadeler Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Muğla Bodrum Belediyesi

İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması

Muğla Dalaman Belediyesi

İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Muğla Datça Belediyesi

İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması

Muğla Köyceğiz Belediyesi

İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması

Ordu Ünye Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Osmaniye Belediyesi

İşçi Personelin İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması

Sakarya Adapazarı Belediyesi

İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması

Sakarya Serdivan Belediyesi

İşçi İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması

Samsun Atakum Belediyesi

İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Düzenli Olarak Kullandırılmaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

İşçilerin Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Zonguldak Kozlu Belediyesi

İşçilere Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması
Memurlar.Net
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