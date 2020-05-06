Üniversitelerdeki tayin sorununu Ombudsman da görmezden geldi!

Memurlar.net olarak yükseköğretim kurumlarında görevli idari personelin tayin sorununun yıllardan beri giderek arttığını, mağduriyetlerin büyüdüğünü ve devletin ilgili kurumlarından artık çözüm beklenildiği yaptığımız haberlerle defaatle gündeme getiriyoruz.

Bugüne kadar sunduğumuz çözüm önerileri de dahil olmak üzere, ilgili kurumlar tarafından bu sorununun ne zamana kadar ısrarla dikkate alınmamaya devam edeceğini de bilemiyoruz! En son vatandaşın avukatlığını üstlenen Kamu Denetçiliği Kurumunun da bu mağduriyeti tam anlamıyla idrak edemediğini engelli bir memura vermiş olduğu "RED" kararından üzülerek görmüş olduk.

Engelli memurumuz; Abant İzzet Baysal Üniversitesine E-KPSS ile yerleşmiş; 2016 yılından bu yana Genel İdare Hizmetler sınıfında görev yapmaktadır. İlgili, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu Raporuna göre işitme kaybı (sağ ve sol kulak) ve kronik pankreas teşhisi ile % 41 özür oranına sahiptir. Engelli mazereti nedeniyle Konya ilinde bulunan ailesinin yanına gidebilmek için tayininin Konya Selçuk Üniversitesine yapılmasını talep etmiştir.

Selçuk Üniversitesi konu hakkında verdiği cevapta; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına personel alımları, açıktan veya kurumlar arası naklen atama, belirli bir mevzuat kapsamında yapıldığı, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına dağılımı yapıldığı ve Selçuk Üniversitesine 15 kişilik açıktan ve naklen atama izin sayısı tahsis edildiği, kadro imkanı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak, açıktan atanma ve nakil kontenjan sayıları çerçevesinde hizmet ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda personel alımlarının tamamlandığı, atama kontenjanın dolu olması nedeniyle başvuranın talebi ile ilgili işlem yapılamadığı"nı ifade etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran engelli memurun talebi değerlendirilerek verilen kararda özetle; "657 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde, ilgili mevzuat uyarınca verilecek rapora göre kendisi engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılacağı öngörülmüş, bu doğrultuda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek 3 üncü maddesi ile ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurların, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve bu kapsamdaki taleplerin söz konusu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı düzenlemesi getirildiği, ancak söz konusu Yönetmeliğin birinci ve üçüncü maddesinde, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine dayanılarak çıkarılan bu Yönetmeliğin memurlarının aynı kurum içinde yer değişikliği suretiyle atanmalarını düzenlendiği, Üniversitelerin ise Anayasanın 130 uncu maddesi uyarınca kanunla kurulan kamu tüzelkişiliğine sahip olan ve 5018 sayılı Kanununun 12 nci maddesinde tanımlanan özel bütçeli idareler olduğu, bu açıdan, her bir üniversite birbirinden bağımsız bir niteliğe haiz olduğu, dolayısıyla; bir üniversite kadrosunda yer alan devlet memurunun, başka bir üniversiteye ya da başkaca bir kamu kurumuna atanma talebi, kurum içi yer değiştirme niteliğinde olmayıp kurumlar arası yer değiştirme niteliğinde olduğu , 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi incelendiğinde, kurumlar arası nakil talep eden memurun talebi tek başına yeterli bulunmadığı, kurumların muvafakatinin arandığı, diğer bir ifadeyle ilgilinin geçiş yapılacak kuruma başvurarak kabul almasının ve bu kabul işleminin ardından ayrılacağı kurumdan muvafakat almasının gerektiği, idarenin, kendisine tanınan 15 atama hakkının tamamını kullandığı, Devlet Personel Başkanlığının görüşlerinde de yer verildiği üzere, kurumlar arası naklen atanma durumlarında, engelli memurların taleplerinin öncelikle karşılanması gerektiği hususunda mevzuatta özel bir hüküm de bulunmadığı; bu açıdan, idarenin 12/10/2018 tarihli ve sayılı cevabi yazısıyla, atama kontenjanının dolu olduğu gerekçesiyle işlem yapılamayacağı ifade edilerek, başvuranın dilekçesini reddetmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı " ifade edilmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumunun engelli memurun tayin talebine yönelik vermiş olduğu bu karar yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine uygundur. ANCAK, VİCDANİ DEĞİLDİR .

Engelli memurun diğer kurumlardan önce daha hızlı bir şekilde uyum sağlayabileceği bir yükseköğretim kurumuna naklen atanmak için tercihte bulunması gayet doğal bir durumdur. Dolayısıyla, engelli memurun üniversiteler dışında diğer kamu idarelerine başvurması yönünde Kamu Denetçiliği Kurumunun akıl vermesi mevcut naklen geçiş sorunlarının yeterince farkında olmadığını da gözler önüne sermektedir.

Üniversitede görev yapan engelli ya da engeli olmayan her düzeyde bir memur, üniversiteler dahil diğer tüm idarelere naklen atandığı zaman, ilgili yıl tahsis edilen atama izni kontenjanından sayılmaktadır. Haliyle, yıllardır kademeli olarak en az seviyeye indirilen atama izinlerinden dolayı kurumlar arası naklen atamalar oldukça zorlaşmaktadır.

Dolayısıyla, Kamu Denetçiliği Kurumundan beklentimiz, bu konuda "RED" kararı vermek yerine; sorunu iyice anlayarak başta engelliler ile şehit yakını ve gaziler/gazi yakınları olmak üzere kurumlar arası naklen geçişlerin mümkün olduğunca kolaylaştırılması amacıyla yıl içerisinde tahsis edilen atama izinlerinin kurumlar arası nakil atamalarda dikkate alınmaması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına "TAVSİYE KARARI" vermek olurdu.