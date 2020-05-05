Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda neden rotasyon yok?
|05 Mayıs 2020 10:13
|Yazdır
Tüm Bakanlıklara bağlı taşra teşkilatında görev yapan idari personelin özellikle yaz dönemlerinde gerçekleşen yer değiştirme ve rotasyon uygulamaları yıllardan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda uygulanmamaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra birimlerinde görev yapan ilçe müdürleri ve şube müdürlerine, yönetmelik olmadığı için, rotasyon uygulanmamaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genel müdürlük iken "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" adlı 2004 tarihli bir yönetmeliğe sahipti. Ancak bu yönetmelik 18.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bir düzenleme ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Hali hazırda Bakanlığın bir yer değiştirme yönetmeliği olmadığı için hiçbir bakanlık personelinin hizmet puanı olmadığı gibi yine yönetici personele rotasyon öngören bir düzenleme de bulunmamaktadır.
Aradan geçen 16 yıla karşın Bakanlığın personel yönetiminde idari takdir hakkını ve subjektif işlemleri bitirecek bir yönetmelik ortaya koyamaması çok büyük bir eksikliktir.
Yaz döneminin gelmesiyle beraber bir çok Bakanlık tarafından ilan edilen yer değiştirme ve rotasyon uygulamaları hizmet puanı ve yaşanılan bölgenin gelişmişlik düzeyine göre uygulama yaparken, Gençlik ve Spor Bakanlığında taşra teşkilatında aynı bölgede uzun yıllar görev yapan ilçe müdürleri ve şube mudurlerine de uygulanması hak ve mağduriyet açısından yerinde bir karar olacaktır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Koca talimat vermişti! Uçakla Türkiye'ye getirildi
05 Mayıs 2020 21:53
|Seyahat izin belgesi olmayan Mersin'e giremeyecek
05 Mayıs 2020 20:18
|Maskeler nerede satılacak?... İşte detaylar
05 Mayıs 2020 19:34
|6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
05 Mayıs 2020 18:09
|Bakanlıktan başörtülü üç kadının işten çıkarılmasına tepki
05 Mayıs 2020 16:55
|Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri başladı
05 Mayıs 2020 15:01
|GİB, artık ilanlarını gazetelerde yayınlatmayacak
05 Mayıs 2020 14:37
|Üniversitelerin akademik takvime dönüşü ile ilgili açıklama
05 Mayıs 2020 14:33
|Yeni askerlik takvimi belli oldu, 66 bin asker terhis olacak
05 Mayıs 2020 14:25
|Bakan Çavuşoğlu, tahliyeler sırasında yaşanan ilginç anları anlattı
05 Mayıs 2020 14:19