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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda neden rotasyon yok?

Gençlik ve Spor Bakanlığı diğer kurumlar gibi neden bir yer değiştirme yönetmeliğine sahip neden rotasyon uygulamıyor
 05 Mayıs 2020 10:13
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda neden rotasyon yok?

Tüm Bakanlıklara bağlı taşra teşkilatında görev yapan idari personelin özellikle yaz dönemlerinde gerçekleşen yer değiştirme ve rotasyon uygulamaları yıllardan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda uygulanmamaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra birimlerinde görev yapan ilçe müdürleri ve şube müdürlerine, yönetmelik olmadığı için, rotasyon uygulanmamaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genel müdürlük iken "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" adlı 2004 tarihli bir yönetmeliğe sahipti. Ancak bu yönetmelik 18.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bir düzenleme ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Hali hazırda Bakanlığın bir yer değiştirme yönetmeliği olmadığı için hiçbir bakanlık personelinin hizmet puanı olmadığı gibi yine yönetici personele rotasyon öngören bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Aradan geçen 16 yıla karşın Bakanlığın personel yönetiminde idari takdir hakkını ve subjektif işlemleri bitirecek bir yönetmelik ortaya koyamaması çok büyük bir eksikliktir.

Yaz döneminin gelmesiyle beraber bir çok Bakanlık tarafından ilan edilen yer değiştirme ve rotasyon uygulamaları hizmet puanı ve yaşanılan bölgenin gelişmişlik düzeyine göre uygulama yaparken, Gençlik ve Spor Bakanlığında taşra teşkilatında aynı bölgede uzun yıllar görev yapan ilçe müdürleri ve şube mudurlerine de uygulanması hak ve mağduriyet açısından yerinde bir karar olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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