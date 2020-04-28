İletişim Başkanı: Bayram sonuna kadar kısıtlama devam edecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun "31 ilimizde hafta sonları sokağa çıkmama kararını bayram sonuna kadar uzatarak salgınla mücadelede en önemli silahımız olan sosyal izolasyonu koruyoruz." dedi.
|28 Nisan 2020 03:26
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 ilimizda hafa sonları sokağa çıkmama kararını bayram sonuna kadar uzatacaklarını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun'un açıklaması şu şekilde:
31 ilimizde hafta sonları sokağa çıkmama kararını bayram sonuna kadar uzatarak
salgınla mücadelede en önemli silahımız olan sosyal izolasyonu koruyoruz.
Kurumlarımızın salgın nedeniyle uyguladığı tedbirlerin de süresini uzatıyoruz.
Çifte bayram yaşayabilmek için çalışıyoruz.
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