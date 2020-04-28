1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanı: Bayram sonuna kadar kısıtlama devam edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "31 ilimizde hafta sonları sokağa çıkmama kararını bayram sonuna kadar uzatarak salgınla mücadelede en önemli silahımız olan sosyal izolasyonu koruyoruz." dedi.
 28 Nisan 2020 03:26
Yazdır
İletişim Başkanı: Bayram sonuna kadar kısıtlama devam edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 ilimizda hafa sonları sokağa çıkmama kararını bayram sonuna kadar uzatacaklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun'un açıklaması şu şekilde:

31 ilimizde hafta sonları sokağa çıkmama kararını bayram sonuna kadar uzatarak salgınla mücadelede en önemli silahımız olan sosyal izolasyonu koruyoruz.
Kurumlarımızın salgın nedeniyle uyguladığı tedbirlerin de süresini uzatıyoruz.
Çifte bayram yaşayabilmek için çalışıyoruz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rusya'da rahatsızlanan Türk vatandaşı ambulans uçakla getirildi
28 Nisan 2020 03:28		 Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
28 Nisan 2020 00:16
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
28 Nisan 2020 00:14		 Ankara'da 517 bin vatandaşa kolonya ve maske ulaştırıldı
27 Nisan 2020 23:26
Vali Sezer, MKEK Yönetim Kurulu üyeliğine atandı
27 Nisan 2020 23:03		 Kocaeli'deki sahra hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
27 Nisan 2020 21:57
Hastanelerde acil olmayan endoskopi işlemleri erteleniyor
27 Nisan 2020 21:51		 Burdur'da özel araçla seyahate sınırlama getirildi
27 Nisan 2020 20:27
Kurallara uymayan işletmelere 9 milyon lira para cezası
27 Nisan 2020 20:23		 Yasak olan bitkiyi toplayan 2 kişiye 153 bin lira ceza
27 Nisan 2020 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:28 - Rusya'da rahatsızlanan Türk vatandaşı ambulans uçakla getirildi03:26 - İletişim Başkanı: Bayram sonuna kadar kısıtlama devam edecek01:37 - İnsanların, Nisan ayında yapmaktan en çok korktuğu 5 şey01:30 - İtalya Başbakanı Conte: Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz.01:26 - Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)00:52 - MEB'den, özel öğrenci yurt ücretlerinin iadesine dair açıklama00:50 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?00:47 - Türkiye, ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor00:44 - Birleşmiş Milletler: Eski normale dönüş olmayacak00:31 - AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
00:19 - Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı00:16 - İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları00:16 - Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı00:16 - Ramazan'da okunacak kitap: Kur'an'ı anlamanın kaideleri00:14 - Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme00:12 - MTSK e-Sınav oturumları 4 mayıstan sonraya ertelendi00:08 - Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek00:07 - Açık lise sınavlarının tamamı eylül ayına ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
Öğretim Elemanı Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Bugüne kadar, kurumlar tarafından alınan Covid-19 kararları (48 sayfalık arşiv)
İnsanların, Nisan ayında yapmaktan en çok korktuğu 5 şey
İtalya Başbakanı Conte: Biz şu anda 2. aşamaya geçiyoruz.
İşte öğretmenlere uzaktan eğitim mesleki gelişim programları
Jandarma'dan, kurum kimlik kartlarıyla ilgili önemli düzenleme
Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?
Temel Karamollaoğlu'ndan Ali Erbaş'a destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çekirge istilası 1
2020 yazı 4
prof.dr.alpay azap 1
Alef 4
4 gün sokağa çıkma yasağı 2
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 6
27.04.2020 insanlarin hunharca sokağa çıkması 3
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 3
aşk101 1
sosyal mesafe 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam