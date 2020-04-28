Rusya'da rahatsızlanan Türk vatandaşı ambulans uçakla getirildi
|28 Nisan 2020 03:28
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Korona virüs nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da kalan 24 yaşındaki Haluk Hasan Seyithanoğlu aniden rahatsızlandı.
Rusya'da bir hastanede tedavi altına alınan Seyithanoğlu'nun akciğerlerinde hava biriktiği anlaşıldı.
Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Haluk Hasan Seyithanoğlu, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek buradan alınıp tedavisinin Türkiye'de devam edilmesi talebinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı da talebi olumlu karşılayarak 24 yaşındaki Türk vatandaşı için Moskova'ya ambulans uçak gönderdi.
Ambulansla aprona getirilen 24 yaşındaki Türk daha sonra uçakta bulunan doktorlar tarafından uçağa bindirildi.
Moskova Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçak dün akşam saatlerinde İStanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Ambulans uçaktan alınarak ambulansa bindirilen 24 yaşındaki öğrenci Bezmihal Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
"CORONA VİRÜS NEDENİYLE AMELİYATA ALMAK İSTEMEDİLER"
Üç kez akciğer sönmesi geçirdiğini ifade eden Seyithanoğlu şunları söyledi: "Rusya'da 4'ncü sınıf tıp öğrencisiyim. Üç kere akciğer sönmesi geçirdimi üçünde de tüp takarak tedavi ettiler. Bir türlü ameliyata almak istemediler. Ameliyata almadıkları için sürekli tekrarladı. Corona virüs yayıldığı için ameliyata almak istemediler. Biz de bakanlığa başvurduk. Buradan özellikle Sağlık Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Konsolosluğumuz çok yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımıza da bu hizmetleri verdiği için şükranlarımı sunuyorum"
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