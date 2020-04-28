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20 bin kişiye istihdam sağlayacak serbest bölge kuruluyor

Haziran ortasında normalleşmenin başlayacağına dair işaretlerin bulunduğunu aktaran Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye yeni iş sahası açılacağını söyledi.
 28 Nisan 2020 06:11
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20 bin kişiye istihdam sağlayacak serbest bölge kuruluyor

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye yeni iş sahası açılacağını söyledi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesince düzenlenen online toplantıya katılan Güler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinin kontrol altına alınmasıyla hayatın yeniden normale döneceğini ifade etti.

HAZİRANDA NORMALLEŞME BAŞLAR

İşletmelerdeki çalışma şartlarının salgınla mücadele önlemleri nedeniyle zorlaştığına dikkati çeken Güler, ESBAŞ olarak bu süreci sorunsuz yürüttüklerini vurguladı.

Haziran ortasında normalleşmenin başlayacağına dair işaretlerin bulunduğunu aktaran Güler, "Ama eskisi gibi olmayacak. Bugünkü kısıtlamalarla hayat devam edemez. En azından biz eskisi gibi toplantı yapmayacağız. Daha dikkatli olacağız. Bütün operasyonlarda mesafemize dikkat ederek çalışacağız." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'ndan sonra dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iş hayatınını başlayacağını dile getiren Güler, bunun ilk etapta kontrollü olacağını vurguladı.

20 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

ESBAŞ tarafından Bergama ilçesi Aşağıkırıklar mevkisinde 2,5 milyon metrekare alanda proje çalışmaları sürdürülen Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ne ilişkin de gelişmeleri değerlendiren Güler, şöyle konuştu:

"Yılbaşında, '2 yıl sonra devreye alınır' demiştik. 2022'in başında oraya yatırımcı almanın ilk basamaklarını yaparız. Bu noktada bir değişiklik yok. BASBAŞ uzun vadeli bir proje. Ege'nin yeni serbest bölgesinin devreye alınmasıyla doğrudan 20 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Bu rakam dolaylı olarak 120 bin kişiye kadar çıkacak.

Kuzey Ege'deki ulaşım projeleri tüm bölgeyi çok önemli şekilde geliştirecek ve sanayiciye büyük katkı sağlayacaktır. Burada kurulacak olan yeni serbest bölge hem sanayiciye büyük nakliye avantajı sağlayacak hem de İzmir'in en az gelişmiş ilçeleri olan Bergama, Kınık, Dikili bölgesini geliştirecektir."

Anadolu Ajansı
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