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TÜBİTAK geniş çaplı bir burs programı başlattı

TÜBİTAK, koronavirüsün tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alacak doktora öğrencileri ve araştırmacıları desteklemek üzere burs programı başlattı. 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci başvurdu. Bunların 224'ünü kadın araştırmacılar oluşturdu
 28 Nisan 2020 07:03
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TÜBİTAK geniş çaplı bir burs programı başlattı

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı ve ilaç bulma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Bilim insanlarına en büyük destek ise TÜBİTAK'tan geliyor. TÜBİTAK'a bağlı Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alacak lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemek üzere Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başlattı.

AŞI DA VAR CİHAZ DA

Bu alanda çalışmalar yapan öğrenci ve akademisyenlerin kısa sürede yoğun ilgi gösterdiği programa başvurular 8 Nisan'da başlayıp 20 Nisanda sona erdi. Programa dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam şartlarının iyileştirilmesine yönelik cihazlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapmayı hedefleyen projeler başvurdu.

KADINLAR ÇOĞUNLUKTA

12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci ve araştırmacı programa başvurdu. Koronovirüse karşı mücadeleye yönelik ar-ge projelerinde çalışmak isteyen 340 gencin 131'i lisans, 99'ı yüksek lisans, 78'i doktora öğrencisi ve 32'si doktora sonrası araştırmacıdan oluşuyor. Ayrıca, 340 başvurudan 224'ünü kadın araştırmacılar oluşturdu. Sonuçların 15 Mayıs'a kadar açıklanması öngörülüyor.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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