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Bağış kampanyaları vurgun kapısı oldu!

Ölümcül salgın sonrası sahte bağış kampanyalarıyla ilgili şikayetler arttı. Harekete geçen Emniyet, 60'tan fazla şüpheliyi gözaltına aldı.
 28 Nisan 2020 07:22
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Bağış kampanyaları vurgun kapısı oldu!

Sahte polis, sahte savcı, sahte hakim yalanlarıyla yıllardır vatandaşları ağına düşüren dolandırıcılar, şimdi de koronavirüs salgınını fırsata çevirdi. Dolandırıcılar, maske, dezenfektan satışı veya hastalara bağış toplama adı altında sahte kampanyalar başlatarak vurgun yapmaya çalıştı. Bu oyun, Türk polisine takıldı. Son günlerde Emniyet Genel Müdürlüğüne, bu kişiler ile ilgili yüzlerce ihbar yapıldı. Artan şikayetler sonrası Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti.

Güvenlik güçleri yaptığı çalışma sonucu son bir ayda koronavirüsle mücadele altında açılan sahte sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde artış olduğunu tespit etti. Bu hesapları yöneten sahtekarların, iyi niyetli insanları kandırmaya çalıştığı gözlendi. Siber Daire, söz konusu siteleri ve hesapları mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında 60'tan fazla şüpheli yakalandı.

EMNİYET İKAZ ETMİŞTİ

Öte yandan Siber Daire, vatandaşları dolandırıcılar konusunda hazırladığı broşürlerle ikaz etmişti. Uyarıda şu ifadeler kullanılmıştı: Mail ve iletişim araçlarından 'Covid-19 Gizli Bilgiler' adıyla gönderilen dosyalara tıklamayın. Telefonla arayarak veya SMS ile ücretli Covid-19 test imkanı sağladıklarını söyleyenlere itibar etmeyin. Salgın konusunda sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alın. İkametinize gelip emekli maaşınızı teslim etmek için banka veya kredi kartı bilgilerinizi isteyenleri 112, 155 ve 156 hatlarına ihbar edin.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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