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Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanmasına ait pilotların görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.
 28 Nisan 2020 07:34
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Pentagon UFO görüntülerini resmen yayımladı

Pentagon'un konuya ilişkin yazılı açıklamasında, yapılan inceleme sonucunda söz konusu videoların yayımlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi.

Pentagon, UFO olarak adlandırılan tanımlanamayan uçan nesnelere ilişin, 2004 ve 2015 yıllarına ait olan üç video yayımladı.

Söz konusu videoların yıllar önce internete düştüğünü belirten bir Pentagon sözcüsü, bunların gerçek olup olmadığı ya da daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla görüntülerin resmi olarak yayımlanmasına karar verildiğini belirtti.

2004 yılına ilişkin olan UFO videosu 2017 yılında New York Times tarafından yayımlanmıştı.

Görüntüleri yayımlayan Pentagon, videoda yer alan uçan nesnelerin mahiyetine ilişkin bir bilgilerinin olmadığını ve bunların 'tanımlanamayan' statüde kalmaya devam ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Euronews Turkçe
Memurlar.Net
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